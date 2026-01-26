Čistač pod visokim pritiskom HD 10/16-4 Cage Ex

Razvijen posebno za primenu u ATEX zonama, visokopritisni čistač s protiveksplozivnom zaštitom HD 10/16-4 Cage Ex. Radni pritisak od 160 bara odgovara količini vode od 1.000 litara na sat.

Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone, postavljaju posebne zahteve za komponente i materijal. Naš visokopritisni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtevima i svojom protiveksplozivnom konstrukcijom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtevima. S radnim pritiskom od 160 bara i efektom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na nov nivo: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim efektom čišćenja i dugovečnom tehnologijom.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/16-4 Cage Ex: Pulverizovani Cage okviri, električno provodljivi
Pulverizovani Cage okviri, električno provodljivi
Robusni okvir čeličnih cevi. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu. Zaštita uređaja od oštećenja.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/16-4 Cage Ex: Oprema sigurna od eksplozije
Oprema sigurna od eksplozije
Provodljivi gumeni pneumatici. Površinska temperatura stalno ispod 200°C.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/16-4 Cage Ex: Jak i dugotrajan
Jak i dugotrajan
4-polni, sporohodni elektro motor (sa vazdušnim hlađenjem). Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi. Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.
Operativna bezbednost
  • Filter za svežu vodu štiti komponente, a može se izvaditi i očistiti bez alata.
  • Zaštita pumpe od rada na suvo
  • Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 1000
Ulazna temperatura (°C) 50
Radni pritisak (bar/MPa) 160 / 16
Maks. pritisak (bar/MPa) 220 / 22
Priključna snaga (kW) 5,5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 122,6
Težina sa ambalažom (kg) 131,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 980 x 720 x 1100

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force protiveksplozivna zaštita
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
  • Stainless steel lance: 1050 mm
  • Prohromska mlazna cev, provodljiva: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Visokopritisna cev za raspršivanje

Oprema

  • Ventil pritiska
  • Atex zona
