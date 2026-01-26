Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone, postavljaju posebne zahteve za komponente i materijal. Naš visokopritisni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtevima i svojom protiveksplozivnom konstrukcijom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtevima. S radnim pritiskom od 160 bara i efektom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na nov nivo: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim efektom čišćenja i dugovečnom tehnologijom.