Čistač pod visokim pritiskom HD 10/16-4 Cage Ex
Razvijen posebno za primenu u ATEX zonama, visokopritisni čistač s protiveksplozivnom zaštitom HD 10/16-4 Cage Ex. Radni pritisak od 160 bara odgovara količini vode od 1.000 litara na sat.
Područja s opasnošću od eksplozije, takozvane ATEX zone, postavljaju posebne zahteve za komponente i materijal. Naš visokopritisni čistač HD 10/16-4 Cage Ex udovoljava tim zahtevima i svojom protiveksplozivnom konstrukcijom odgovara svim odredbama u vezi s visokim sigurnosnim zahtevima. S radnim pritiskom od 160 bara i efektom ispiranja od oko 1000 litara na sat, uređaj je predodređen za mnoge zadatke čišćenja. Osim toga, odlikuju ga tehničke inovacije koje omogućuju rad bez umaranja i podižu rukovanje na nov nivo: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. HD 10/16-4 Cage Ex ujedinjuje maksimalnu sigurnost s odličnim efektom čišćenja i dugovečnom tehnologijom.
Obeležja i prednosti
Pulverizovani Cage okviri, električno provodljiviRobusni okvir čeličnih cevi. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu. Zaštita uređaja od oštećenja.
Oprema sigurna od eksplozijeProvodljivi gumeni pneumatici. Površinska temperatura stalno ispod 200°C.
Jak i dugotrajan4-polni, sporohodni elektro motor (sa vazdušnim hlađenjem). Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi. Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.
Operativna bezbednost
- Filter za svežu vodu štiti komponente, a može se izvaditi i očistiti bez alata.
- Zaštita pumpe od rada na suvo
- Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|1000
|Ulazna temperatura (°C)
|50
|Radni pritisak (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|220 / 22
|Priključna snaga (kW)
|5,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|122,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|131,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|980 x 720 x 1100
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force protiveksplozivna zaštita
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
- Stainless steel lance: 1050 mm
- Prohromska mlazna cev, provodljiva: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Visokopritisna cev za raspršivanje
Oprema
- Ventil pritiska
- Atex zona
