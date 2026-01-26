Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Zahvaljujući radnom prit. od 150 bara i snazi ispiranja od 1600 l/h, visokopr. čistač HD 16/15-4 Cage Plus posebno je prikladan za vrlo intenzivna pranja vodom u poljopriv. i građevinarstvu.
Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gde je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim spoljnim uslovima, naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s pritiskom vode od 150 bara idealan je izbor za pomenute vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s kolenastom osovinom firme Kärcher, uređaj pruža efekat ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije, kao što su EASY!Force visokopritisni pištolj i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači, pomažu korisniku na temu radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Točkovi otporni na defekte garantuju maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.
Obeležja i prednosti
Cage okviriRobusni, obrtni cevni okviri. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu i pregradom za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima radaOsigurač za curenje i lagani start. Zaštita od pre-/podnapona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruisan za najrigoroznije primeneVelika mobilnost zahvaljujući sklopivoj ručki za guranje i neprobojnim točkovima. Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
Dugovečno i robusno
- Ekstra velika kolenasta vratila i spone sa robusnim kugličnim ležajevima.
- Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1600
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|7,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|106,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|116
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Stainless steel lance: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisna cev za raspršivanje
- Servo upravljanje
Oprema
- Ventil pritiska
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Područja primene
- Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
