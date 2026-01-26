Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus

Zahvaljujući radnom prit. od 150 bara i snazi ispiranja od 1600 l/h, visokopr. čistač HD 16/15-4 Cage Plus posebno je prikladan za vrlo intenzivna pranja vodom u poljopriv. i građevinarstvu.

Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gde je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim spoljnim uslovima, naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s pritiskom vode od 150 bara idealan je izbor za pomenute vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s kolenastom osovinom firme Kärcher, uređaj pruža efekat ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije, kao što su EASY!Force visokopritisni pištolj i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači, pomažu korisniku na temu radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Točkovi otporni na defekte garantuju maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus: Cage okviri
Cage okviri
Robusni, obrtni cevni okviri. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu i pregradom za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus: Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Osigurač za curenje i lagani start. Zaštita od pre-/podnapona. Zaštita od rada s 2 faze.
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus: Konstruisan za najrigoroznije primene
Konstruisan za najrigoroznije primene
Velika mobilnost zahvaljujući sklopivoj ručki za guranje i neprobojnim točkovima. Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
Dugovečno i robusno
  • Ekstra velika kolenasta vratila i spone sa robusnim kugličnim ležajevima.
  • Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1600
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 7,5
Napojni kabl (m) 5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 106,8
Težina sa ambalažom (kg) 116
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Stainless steel lance: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisna cev za raspršivanje
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Ventil pritiska
  • Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 16/15-4 Cage Plus
Područja primene
  • Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.