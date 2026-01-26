Bilo da se radi o velikim gradilištima, zemljanim radovima, u kamenolomima ili u poljoprivredi: Svuda gde je potrebno odstraniti najgrublju nečistoću u teškim spoljnim uslovima, naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 16/15-4 Cage Plus s pritiskom vode od 150 bara idealan je izbor za pomenute vrste intenzivnog pranja vodom. Zahvaljujući usavršenoj i visokokvalitetnoj tehnici s pumpom s kolenastom osovinom firme Kärcher, uređaj pruža efekat ispiranja i do 1600 litara na sat. Inovacije, kao što su EASY!Force visokopritisni pištolj i patentirani EASY!Lock brzi zatvarači, pomažu korisniku na temu radnog komfora i rukovanja. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Točkovi otporni na defekte garantuju maksimalnu mobilnost čak i na neprohodnom terenu.