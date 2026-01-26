Koncipiran za efikasno odstranjivanje najtežih nečistoća u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće samo uz velike količine vode: naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s kolenastom osovinom. Pumpa omogućuje veliki efekat ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni pritisak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog točkova otpornih na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebno kod teških primena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja vrlo je brzo i jednostavno: u poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovečni i robustni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahteve.