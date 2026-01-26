Čistač pod visokim pritiskom HD 20/15-4 Cage Plus
S ogromnom snagom ispiranja od 2000 l/h i radnim pritiskom od 150 bara, naš negrejani visokopritisni čistač HD 20/15-4 Cage Plus uverava kod intenzivnih primena s vodom.
Koncipiran za efikasno odstranjivanje najtežih nečistoća u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće samo uz velike količine vode: naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s kolenastom osovinom. Pumpa omogućuje veliki efekat ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni pritisak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog točkova otpornih na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebno kod teških primena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja vrlo je brzo i jednostavno: u poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovečni i robustni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahteve.
Obeležja i prednosti
Cage okviriRobusni, obrtni cevni okviri. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu i pregradom za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima radaOsigurač za curenje i lagani start. Zaštita od pre-/podnapona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruisan za najrigoroznije primeneVelika mobilnost zahvaljujući sklopivoj ručki za guranje i neprobojnim točkovima. Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
Dugovečno i robusno
- Ekstra velika kolenasta vratila i spone sa robusnim kugličnim ležajevima.
- Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 2000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|190 / 19
|Priključna snaga (kW)
|11,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|118
|Težina sa ambalažom (kg)
|127,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Stainless steel lance: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisna cev za raspršivanje
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
- Ventil pritiska
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Područja primene
- Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
Pribor
Sredstva za čišćenje
