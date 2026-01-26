Čistač pod visokim pritiskom HD 20/15-4 Cage Plus

S ogromnom snagom ispiranja od 2000 l/h i radnim pritiskom od 150 bara, naš negrejani visokopritisni čistač HD 20/15-4 Cage Plus uverava kod intenzivnih primena s vodom.

Koncipiran za efikasno odstranjivanje najtežih nečistoća u poljoprivredi ili u građevinarstvu, koje je često moguće samo uz velike količine vode: naš trofazni visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 20/15-4 Cage Plus s inovativnom pumpom s kolenastom osovinom. Pumpa omogućuje veliki efekat ispiranja i do 2000 litara na sat uz radni pritisak od 150 bara. Ovaj uređaj, koji je zbog točkova otpornih na defekte izrazito mobilan i vrlo robustan, osvaja posebno kod teških primena na neprohodnom terenu. S našim patentiranim EASY!Lock brzim zatvaračima pripremanje i raspremanje uređaja vrlo je brzo i jednostavno: u poređenju s uobičajenim vijčanim spojevima omogućuju pet puta brže rukovanje, a po rezultatima su jednako dugovečni i robustni. HD 20/15-4 Cage Plus: poseban uređaj za posebne zahteve.

Obeležja i prednosti
Cage okviri
Robusni, obrtni cevni okviri. Sa integrisanim vešanjem za dizalicu i pregradom za pribor. Zaštita uređaja od oštećenja.
Elektronsko nadgledanje za veću sigurnost režima rada
Osigurač za curenje i lagani start. Zaštita od pre-/podnapona. Zaštita od rada s 2 faze.
Konstruisan za najrigoroznije primene
Velika mobilnost zahvaljujući sklopivoj ručki za guranje i neprobojnim točkovima. Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
Dugovečno i robusno
  • Ekstra velika kolenasta vratila i spone sa robusnim kugličnim ležajevima.
  • Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 2000
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 190 / 19
Priključna snaga (kW) 11,5
Napojni kabl (m) 5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 118
Težina sa ambalažom (kg) 127,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 957 x 686 x 1080

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Stainless steel lance: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Visokopritisna cev za raspršivanje
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
  • Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Područja primene
  • Intenzivno visokopritisno čišćenje kod ekstremnih prljavština u poljoprivredi i građevinskoj industriji
