Čistač pod visokim pritiskom HD 7/10 CXF

Negrejani, kompaktni visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Univerzalno primenjiv na polju prehrambene industrije, opremljen funkcijom Servo Control, kao i integrisanim bubnjem za crevo.

Razvijen specijalno za polje prehrambene industrije: negrejani visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljen vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i izuzetno robusnoj konstrukciji, te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači uz koje je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Takođe, Servo Control, kontinuirano regulisanje količine vode i pritiska direktno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promenu mlaza značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokopritisni mlaz u području niskog pritiska moguće je umešati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti odlaganja pribora, namotavanja kabla, pretinac za mlaznicu i integrisani bubanj za crevo, zaokružuju ovaj uspeli celokupni paket.

Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Higijenski izazovi
  • Integrisani bubanj za crevo s visokopritisnim crevom prikladnim za životne namirnice i sivim točkovima otpornim na habanje.
  • Dovodna temperatura vode do 80 °C.
  • Sivi točkovi otporni na habanje.
Praktičan sistem sredstava za čišćenje
  • Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
  • Kao opcija može se koristiti sistem visokopritisnog penjenja „Inno Foam Set“.
Servo upravljanje
  • Čišćenje koje čuva osetljive površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 250 - 700
Ulazna temperatura (°C) 80
Radni pritisak (bar/MPa) 10 - 100 / 1 - 10
Maks. pritisak (bar/MPa) 120 / 12
Priključna snaga (kW) 3
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 36,5
Težina sa ambalažom (kg) 39
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 360 x 400 x 925

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Food
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
  • Stainless steel lance: 840 mm
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Deterdžent funkcija: Usisavanje
  • Ventil pritiska
  • Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
