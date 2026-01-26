Čistač pod visokim pritiskom HD 7/10 CXF
Negrejani, kompaktni visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Univerzalno primenjiv na polju prehrambene industrije, opremljen funkcijom Servo Control, kao i integrisanim bubnjem za crevo.
Razvijen specijalno za polje prehrambene industrije: negrejani visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljen vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i izuzetno robusnoj konstrukciji, te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači uz koje je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Takođe, Servo Control, kontinuirano regulisanje količine vode i pritiska direktno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promenu mlaza značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokopritisni mlaz u području niskog pritiska moguće je umešati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti odlaganja pribora, namotavanja kabla, pretinac za mlaznicu i integrisani bubanj za crevo, zaokružuju ovaj uspeli celokupni paket.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Higijenski izazovi
- Integrisani bubanj za crevo s visokopritisnim crevom prikladnim za životne namirnice i sivim točkovima otpornim na habanje.
- Dovodna temperatura vode do 80 °C.
- Sivi točkovi otporni na habanje.
Praktičan sistem sredstava za čišćenje
- Usisavanje sredstva za čišćenje za tvrdokorne nečistoće.
- Kao opcija može se koristiti sistem visokopritisnog penjenja „Inno Foam Set“.
Servo upravljanje
- Čišćenje koje čuva osetljive površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|250 - 700
|Ulazna temperatura (°C)
|80
|Radni pritisak (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|120 / 12
|Priključna snaga (kW)
|3
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|36,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|39
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Food
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
- Stainless steel lance: 840 mm
- Servo upravljanje
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Deterdžent funkcija: Usisavanje
- Ventil pritiska
- Kontinuirano regulisanje količine pritiska i vode
Sredstva za čišćenje
