Razvijen specijalno za polje prehrambene industrije: negrejani visokopritisni čistač HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljen vrhunski model kompaktne klase izveden je u vertikalnoj i izuzetno robusnoj konstrukciji, te osvaja velikom mobilnošću, jednostavnim rukovanjem i dugotrajnošću pojedinačnih komponenti. Komforan rad omogućuje EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači uz koje je pripremanje i raspremanje uređaja pet puta brže u poređenju s običnim vijčanim spojevima. Takođe, Servo Control, kontinuirano regulisanje količine vode i pritiska direktno na pištolju i trostruka mlaznica za brzu promenu mlaza značajno povećavaju komfor za korisnika. Zahvaljujući ventilu za doziranje sredstva za čišćenje, u visokopritisni mlaz u području niskog pritiska moguće je umešati sredstvo za čišćenje. Mnogi korisni detalji, kao što su velike mogućnosti odlaganja pribora, namotavanja kabla, pretinac za mlaznicu i integrisani bubanj za crevo, zaokružuju ovaj uspeli celokupni paket.