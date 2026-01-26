Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M
Mobilni visokopritisni čistač HD 6/15 M sa AC napajanjem i troklipnom aksijalnom pumpom. Kompaktna, pouzdana mašina s visokim performansama čišćenja i energetske efikasnosti za svakodnevnu upotrebu.
Naš mobilni, visokopritisni čistač bez grejača HD 6/15 M u svojoj standardnoj opremi donosi brojne inovativne karakteristike opreme za bezbedan i udoban rad. Na primer, funkcija automatskog rasterećenja pritiska efikasno i pouzdano štiti visokopritisne komponente od opterećenja u režimu mirovanja, dok EASY!Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska da smanji silu držanja na nulu, i EASY!Lock brze spojnice, koje, u poređenju sa uobičajenim vijcima, omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti. Mašina je pogodna za vertikalni ili horizontalni rad i na taj način nudi veliku fleksibilnost u upotrebi. Robusna troklipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku efikasnost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i čuvanje pribora na mestu na kome je on bezbedan tokom transporta i dizajn koji je prilagođen potrebama servisiranja zaokružuju ovaj sofisticirani koncept uređaja HD 6/15 M.
Obeležja i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni dvopolni elektromotor sa vazdušnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Fleksibilan radKonstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.
Visok stepen mobilnostiRučka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
- Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Uzorna jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|560
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|28,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|32
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Ventil pritiska
Područja primene
- Idealno za građevinske preduzetnike, zanatlije, pružaoce usluga u zgradama i opštine
