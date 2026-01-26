Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M

Mobilni visokopritisni čistač HD 6/15 M sa AC napajanjem i troklipnom aksijalnom pumpom. Kompaktna, pouzdana mašina s visokim performansama čišćenja i energetske efikasnosti za svakodnevnu upotrebu.

Naš mobilni, visokopritisni čistač bez grejača HD 6/15 M u svojoj standardnoj opremi donosi brojne inovativne karakteristike opreme za bezbedan i udoban rad. Na primer, funkcija automatskog rasterećenja pritiska efikasno i pouzdano štiti visokopritisne komponente od opterećenja u režimu mirovanja, dok EASY!Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska da smanji silu držanja na nulu, i EASY!Lock brze spojnice, koje, u poređenju sa uobičajenim vijcima, omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti. Mašina je pogodna za vertikalni ili horizontalni rad i na taj način nudi veliku fleksibilnost u upotrebi. Robusna troklipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku efikasnost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i čuvanje pribora na mestu na kome je on bezbedan tokom transporta i dizajn koji je prilagođen potrebama servisiranja zaokružuju ovaj sofisticirani koncept uređaja HD 6/15 M.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni dvopolni elektromotor sa vazdušnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju. Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M: Visok stepen mobilnosti
Visok stepen mobilnosti
Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Promišljeno odlaganje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
  • Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Uzorna jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
  • EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
  • Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
  • 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Napojni kabl (m) 5
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 28,6
Težina sa ambalažom (kg) 32
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Ventil pritiska
Područja primene
  • Idealno za građevinske preduzetnike, zanatlije, pružaoce usluga u zgradama i opštine
Pribor
Sredstva za čišćenje
