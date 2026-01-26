Naš mobilni, visokopritisni čistač bez grejača HD 6/15 M u svojoj standardnoj opremi donosi brojne inovativne karakteristike opreme za bezbedan i udoban rad. Na primer, funkcija automatskog rasterećenja pritiska efikasno i pouzdano štiti visokopritisne komponente od opterećenja u režimu mirovanja, dok EASY!Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska da smanji silu držanja na nulu, i EASY!Lock brze spojnice, koje, u poređenju sa uobičajenim vijcima, omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti. Mašina je pogodna za vertikalni ili horizontalni rad i na taj način nudi veliku fleksibilnost u upotrebi. Robusna troklipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom cilindra povećava snagu čišćenja i energetsku efikasnost za oko 20%. Brojne opcije za odlaganje i čuvanje pribora na mestu na kome je on bezbedan tokom transporta i dizajn koji je prilagođen potrebama servisiranja zaokružuju ovaj sofisticirani koncept uređaja HD 6/15 M.