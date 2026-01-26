Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M Cage
Veoma robustan kompresorski čistač bez grejanja HD 8 / 18-4 M Cage sa cevastim čeličnim okvirom obloženim prahom za tešku komercijalnu upotrebu i maksimalnu zaštitu pumpne jedinice.
Pokretni kompresorski čistač HD 8 / 18-4 M Cage u posebno robusnom Cage-izvršenju sa cevastim čeličnim okvirom obloženim prahom za zaštitu u teškim, mobilnim upotrebama i čestim transportom. Uređaj jednostavan za servis je dizajniran za rad u stojećem i ležećem položaju i tako pruža korisniku maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez zamora montaže i demontaže koji štedi vreme garantuje EASY! Force visokopritisni pištolj EASY!Force koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu, i EASY! Lock brze spojnice za 5 puta brže rukovanje od konvencionalnih veza bez žrtvovanja robusnosti i dugovečnosti. Pored toga, količina vode i radni pritisak se mogu regulisati direktno na pištolju pomoću Servo Control. Vođen 4-polnim, sporo pokretanim trofaznim motorom sa kontrolom pritiska, 3-klipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra smanjuje potrošnju energije za oko 20%. Da bi se zaštitile komponente visokog pritiska, kao standard se ugrađuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki filter za vodu.
Obeležja i prednosti
Dugovečno i robusnoRobusni čelični okvir cevi štiti sve komponente. Okvir čelične cevi je takođe pogodan za lako pričvršćivanje i vezivanje uređaja u servisnom vozilu. Robusno plastično kućište pouzdano štiti pumpu od oštećenja i prljavštine.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Uzorna jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|760
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|44,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|48,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.