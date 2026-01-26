Pokretni kompresorski čistač HD 8 / 18-4 M Cage u posebno robusnom Cage-izvršenju sa cevastim čeličnim okvirom obloženim prahom za zaštitu u teškim, mobilnim upotrebama i čestim transportom. Uređaj jednostavan za servis je dizajniran za rad u stojećem i ležećem položaju i tako pruža korisniku maksimalnu fleksibilnost i stabilnost. Rad bez zamora montaže i demontaže koji štedi vreme garantuje EASY! Force visokopritisni pištolj EASY!Force koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu, i EASY! Lock brze spojnice za 5 puta brže rukovanje od konvencionalnih veza bez žrtvovanja robusnosti i dugovečnosti. Pored toga, količina vode i radni pritisak se mogu regulisati direktno na pištolju pomoću Servo Control. Vođen 4-polnim, sporo pokretanim trofaznim motorom sa kontrolom pritiska, 3-klipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra smanjuje potrošnju energije za oko 20%. Da bi se zaštitile komponente visokog pritiska, kao standard se ugrađuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki filter za vodu.