Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Crpna jedinica srednje klase HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom pumpom s cilindarskom glavom od mesinga i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Mogućnost korišćenja horiz. i vertik.
Naša efikasna motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom pumpom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem pritisnim prekidačem impresionira povećanom energetskom efikasnošću i za 20 posto većim efektom čišćenja. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruisan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Na zadnjoj strani uređaja tri rupe omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokopritisnoj pumpi zaštićenoj velikim vodenim filterom, kao i elektronskim komponentama dokazuje da je oblik uređaja vrlo praktičan za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulisati količinu vode i radni pritisak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokopritisne komponente su putem pouzdanog automatskog pritisnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stendbaj načinu rada.
Obeležja i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Fleksibilan radKonstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Pripremljeno za stacionarni radJednostavan i robustan nosač sa tri rupe za montiranje na zid sa zadnje strane uređaja. Kompaktan uređaj koja zauzima vrlo malo mesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti pumpu od oštećenja i prljavštine.
Uzorna jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|760
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|31,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|34
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 300 x 565
Scope of supply
- Servo upravljanje
Oprema
- Ventil pritiska
Područja primene
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
