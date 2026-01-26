Naša efikasna motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom pumpom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem pritisnim prekidačem impresionira povećanom energetskom efikasnošću i za 20 posto većim efektom čišćenja. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruisan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Na zadnjoj strani uređaja tri rupe omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokopritisnoj pumpi zaštićenoj velikim vodenim filterom, kao i elektronskim komponentama dokazuje da je oblik uređaja vrlo praktičan za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulisati količinu vode i radni pritisak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokopritisne komponente su putem pouzdanog automatskog pritisnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stendbaj načinu rada.