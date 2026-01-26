Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St

Crpna jedinica srednje klase HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom pumpom s cilindarskom glavom od mesinga i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Mogućnost korišćenja horiz. i vertik.

Naša efikasna motorna/crpna jedinica HD 8/18-4 M PU s robusnom aksijalnom pumpom s tri klipa i cilindarskom glavom od mesinga, kao i 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i upravljanjem pritisnim prekidačem impresionira povećanom energetskom efikasnošću i za 20 posto većim efektom čišćenja. Pri tome je ovaj stacionarni uređaj srednje klase konstruisan za rad i u uspravnom i u vodoravnom položaju. Na zadnjoj strani uređaja tri rupe omogućuje vertikalnu montažu na zid, kao i horizontalnu ugradnju. Jednostavan pristup visokopritisnoj pumpi zaštićenoj velikim vodenim filterom, kao i elektronskim komponentama dokazuje da je oblik uređaja vrlo praktičan za održavanje. Uz pomoć funkcije Servo-Control moguće je regulisati količinu vode i radni pritisak kroz odabir odgovarajuće mlaznice. Sve visokopritisne komponente su putem pouzdanog automatskog pritisnog rasterećenja zaštićene od opterećenja u stendbaj načinu rada.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St: Pripremljeno za stacionarni rad
Pripremljeno za stacionarni rad
Jednostavan i robustan nosač sa tri rupe za montiranje na zid sa zadnje strane uređaja. Kompaktan uređaj koja zauzima vrlo malo mesta Robusno plastično kućište pouzdano štiti pumpu od oštećenja i prljavštine.
Uzorna jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
  • Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
  • 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 760
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. pritisak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Napojni kabl (m) 5
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 31,6
Težina sa ambalažom (kg) 34
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 300 x 565

Scope of supply

  • Servo upravljanje

Oprema

  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M St
Videos
Područja primene
  • Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.