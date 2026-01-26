HD 9/20-4 M Plus: Snažan, mobilni kompresorski čistač sa 4-polnim motorom na trofaznu struju, koji sporo radi. Opremljen upravljanjem preko prekidača pritiska, sistemom protiv obrtanja, obrtnom mlaznom cevi i kompresorskim crevom koje se okreće. Količinu vode i radni pritisak možete da regulišete pomoću servo kontrolne direktno na ručnom pištolju za prskanje. Ručka od aluminijuma koja se izvlači osigurava jednostavno manevrisanje, a služi i za prihvatanje pribora. Sistem doziranja sredstva za čišćenje SwitchChem zbog sistema brze izmene omogućuje fleksibilnu i dugotrajnu primenu, ali i korišćenje dva različita sredstva za čišćenje. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Dugu izdržljivost garantuje robustna aksijalna pumpa s tri klipa s mesinganom cilindričnom glavom.