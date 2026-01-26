Čistač pod visokim pritiskom HD 9/20-4 M Plus
Mobilni kompresorski čistač, koji se ne zagreva, sa 4-polnim motorom na trofaznu struju koji sporo radi i opremom na visokom nivou.
HD 9/20-4 M Plus: Snažan, mobilni kompresorski čistač sa 4-polnim motorom na trofaznu struju, koji sporo radi. Opremljen upravljanjem preko prekidača pritiska, sistemom protiv obrtanja, obrtnom mlaznom cevi i kompresorskim crevom koje se okreće. Količinu vode i radni pritisak možete da regulišete pomoću servo kontrolne direktno na ručnom pištolju za prskanje. Ručka od aluminijuma koja se izvlači osigurava jednostavno manevrisanje, a služi i za prihvatanje pribora. Sistem doziranja sredstva za čišćenje SwitchChem zbog sistema brze izmene omogućuje fleksibilnu i dugotrajnu primenu, ali i korišćenje dva različita sredstva za čišćenje. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Dugu izdržljivost garantuje robustna aksijalna pumpa s tri klipa s mesinganom cilindričnom glavom.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojniceKonačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
SwitchChemZa egzaktno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje. 2-kraki ventil za doziranje za prebacivanje između različitih sredstava za čišćenje. Jednostavna zamena flaša sa sredstvom za čišćenje.
Jak i dugotrajanElektro motori sa hlađenjem na vazduh/vodu za intenzivnu upotrebu. 4-polni, sporohodni elektro motor.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki točkovi za nepristupačne podloge ili basamake.
- Upright konstrukcija za jednostavan i ergonomski transport.
- Integrisana pomoć kod izvrtanja na zadnjoj strani uređaja.
Dobro osmišljena rešenja detalja
- Čuvanje mrežnog kabla na zadnjoj strani uređaja.
- Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
- Položaj za odlaganje kod prekida tokom rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|460 - 900
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|220 / 22
|Priključna snaga (kW)
|7
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|54,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|58
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1000 x 425 x 552
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 1050 mm
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- ANTI!Twist
- Deterdžent funkcija: 2 x 2 ½ l
- Ventil pritiska
Pribor
Sredstva za čišćenje
