Čistač pod visokim pritiskom HD 9/20-4 M Plus

Mobilni kompresorski čistač, koji se ne zagreva, sa 4-polnim motorom na trofaznu struju koji sporo radi i opremom na visokom nivou.

HD 9/20-4 M Plus: Snažan, mobilni kompresorski čistač sa 4-polnim motorom na trofaznu struju, koji sporo radi. Opremljen upravljanjem preko prekidača pritiska, sistemom protiv obrtanja, obrtnom mlaznom cevi i kompresorskim crevom koje se okreće. Količinu vode i radni pritisak možete da regulišete pomoću servo kontrolne direktno na ručnom pištolju za prskanje. Ručka od aluminijuma koja se izvlači osigurava jednostavno manevrisanje, a služi i za prihvatanje pribora. Sistem doziranja sredstva za čišćenje SwitchChem zbog sistema brze izmene omogućuje fleksibilnu i dugotrajnu primenu, ali i korišćenje dva različita sredstva za čišćenje. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Dugu izdržljivost garantuje robustna aksijalna pumpa s tri klipa s mesinganom cilindričnom glavom.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 9/20-4 M Plus: Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Čistač pod visokim pritiskom HD 9/20-4 M Plus: SwitchChem
Za egzaktno, kontinuirano doziranje sredstva za čišćenje. 2-kraki ventil za doziranje za prebacivanje između različitih sredstava za čišćenje. Jednostavna zamena flaša sa sredstvom za čišćenje.
Čistač pod visokim pritiskom HD 9/20-4 M Plus: Jak i dugotrajan
Elektro motori sa hlađenjem na vazduh/vodu za intenzivnu upotrebu. 4-polni, sporohodni elektro motor.
Visok stepen mobilnosti
  • Veliki točkovi za nepristupačne podloge ili basamake.
  • Upright konstrukcija za jednostavan i ergonomski transport.
  • Integrisana pomoć kod izvrtanja na zadnjoj strani uređaja.
Dobro osmišljena rešenja detalja
  • Čuvanje mrežnog kabla na zadnjoj strani uređaja.
  • Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
  • Položaj za odlaganje kod prekida tokom rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 460 - 900
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Maks. pritisak (bar/MPa) 220 / 22
Priključna snaga (kW) 7
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 54,8
Težina sa ambalažom (kg) 58
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1000 x 425 x 552

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • ANTI!Twist
  • Deterdžent funkcija: 2 x 2 ½ l
  • Ventil pritiska
Pribor
Sredstva za čišćenje
