Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus

Visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus ima vertikalnu konstrukciju, a osvaja EASY!Force visokopr. pištoljem, upravljanjem preko prekidača pritiska i funkcijom Servo Control.

Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 10/25-4 S Plus sa pogonom na trofaznu struju osvaja zahvaljujući komforu u rukovanju/sigurnosti i izvanrednom snagom od 250 bara pri količini protoka od maks. 1000 l/h. Zbog vertikalne konstrukcije modelu HD 10/25-4 S Plus je potrebno manje mesta nego konvencionalnim uređajima i bolji je za manevrisanje. Pre svega preko pragova i stepenica. Tome doprinose veliki, pneumatski točkovi, pomoću kojih se može transportovati čak i preko terena koji nemaju put. U zasebnu pregradu za mlaznice možete bez bojazni od gubljenja da smestite pribor koji više ne koristite. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Uređaj smo koncipirali za svakodnevnu primenu uz velika opterećenja. Mesingana cilindrična glava otporna na sredstvo za čišćenje i keramički klipovi u kombinaciji sa efikasnim vazdušno-vodenim hlađenjem garantuju dugotrajnost.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: u dokazanom Kärcher kvalitetu
u dokazanom Kärcher kvalitetu
4-polni elektro motor sa hlađenjem na vodu. Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi. Ojačana plastična šasija sigurna od lomljenja.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: Za više bezbednosti
Za više bezbednosti
Integrisana elektronika za nadzor uređaja. Isključivanje kod pre-/podnapona. Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Visok stepen mobilnosti
  • Veliki gumeni točkovi za nepristupačne podloge, stepenice ili basamake.
  • Dokazan princip kolica za džakove za jednostavan ergonomski transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 250 / 3 - 25
Maks. pritisak (bar/MPa) 275 / 27,5
Priključna snaga (kW) 9,2
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 68,6
Težina sa ambalažom (kg) 74,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
  • Aksijalna pumpa sa tri klipa: sa keramičkim klipovima
  • Ventil pritiska
  • Integrisani fini filter za vodu
  • Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
  • Posmatračko okno za nivo ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.