Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 10/25-4 S Plus sa pogonom na trofaznu struju osvaja zahvaljujući komforu u rukovanju/sigurnosti i izvanrednom snagom od 250 bara pri količini protoka od maks. 1000 l/h. Zbog vertikalne konstrukcije modelu HD 10/25-4 S Plus je potrebno manje mesta nego konvencionalnim uređajima i bolji je za manevrisanje. Pre svega preko pragova i stepenica. Tome doprinose veliki, pneumatski točkovi, pomoću kojih se može transportovati čak i preko terena koji nemaju put. U zasebnu pregradu za mlaznice možete bez bojazni od gubljenja da smestite pribor koji više ne koristite. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Uređaj smo koncipirali za svakodnevnu primenu uz velika opterećenja. Mesingana cilindrična glava otporna na sredstvo za čišćenje i keramički klipovi u kombinaciji sa efikasnim vazdušno-vodenim hlađenjem garantuju dugotrajnost.