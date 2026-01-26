HD 10/25-4 S Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu karekteriše ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje. Pištolj EASY!Force Advanced iz Kärcher-a omogućava udoban rad bez potrebe za stalnim pritiskom pri držanju. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji se nalazi između pištolja i nastavka. Na ovaj način, korisnik može brzo smanjiti pritisak kada je potrebno očistiti osetljive površine – bez zamene dizne. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica dodatno smanjuje vibracije samej mlaznice, što doprinosi udobnosti tokom dužeg rada. Pomoćni sistemi i LED displej dodatno povećavaju jednostavnost upotrebe. Pažljivo odabrani materijali obezbeđuju da vrhunski kvalitet ove mašine iz Super klase nije samo spoljašnji, već se odlikuje kvalitetom i unutrašnjih komponenti. Otporna wobble pumpa, klipovi od nerđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u paru sa četvoropolnim motorom niske brzine, koji koristi sistem hlađenja kombinacijom vazduha i vode. Integrisani nosači od aluminijuma čine laganu, a čvrstu konstrukciju, pogodnu i za utovar kranom. Za kompaktniji i lakši dizajn, motor i pumpa su postavljeni vertikalno, u uspravnom rasporedu. Mašina poseduje i praktičan prostor za odlaganje dodatne opreme, uključujući poseban odeljak i podesive kukice.