Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 S Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu ističe se visokim učinkom i kvalitetom. Pomoćni sistemi i rotirajuću Vibrasoft mlaznicu karakteriše izuzetan ergonomski dizajn.
HD 10/25-4 S Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu karekteriše ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje. Pištolj EASY!Force Advanced iz Kärcher-a omogućava udoban rad bez potrebe za stalnim pritiskom pri držanju. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji se nalazi između pištolja i nastavka. Na ovaj način, korisnik može brzo smanjiti pritisak kada je potrebno očistiti osetljive površine – bez zamene dizne. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica dodatno smanjuje vibracije samej mlaznice, što doprinosi udobnosti tokom dužeg rada. Pomoćni sistemi i LED displej dodatno povećavaju jednostavnost upotrebe. Pažljivo odabrani materijali obezbeđuju da vrhunski kvalitet ove mašine iz Super klase nije samo spoljašnji, već se odlikuje kvalitetom i unutrašnjih komponenti. Otporna wobble pumpa, klipovi od nerđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u paru sa četvoropolnim motorom niske brzine, koji koristi sistem hlađenja kombinacijom vazduha i vode. Integrisani nosači od aluminijuma čine laganu, a čvrstu konstrukciju, pogodnu i za utovar kranom. Za kompaktniji i lakši dizajn, motor i pumpa su postavljeni vertikalno, u uspravnom rasporedu. Mašina poseduje i praktičan prostor za odlaganje dodatne opreme, uključujući poseban odeljak i podesive kukice.
Obeležja i prednosti
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštineSmanjuje vibracije do 30%. Znatno smanjena jačina zvuka i buka pri radu. Rotirajuća prskalica olakšava zahtevne poslove temeljnog čišćenja.
LED indikator statusa
- Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
- Isključivanje kod pre-/podnapona.
- Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.
- Rotirajuća glava pumpe.
- Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju.
- Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
- Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
- EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
- Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Prostor za odlaganje.
- Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
- Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar)
|80 - 250
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina
|047
|Dotok vode
|1″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|70,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|78,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Područja primene
- Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
- Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
- Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
- Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
