Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus

HD 10/25-4 S Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu ističe se visokim učinkom i kvalitetom. Pomoćni sistemi i rotirajuću Vibrasoft mlaznicu karakteriše izuzetan ergonomski dizajn.

HD 10/25-4 S Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu karekteriše ergonomski dizajn i jednostavno rukovanje. Pištolj EASY!Force Advanced iz Kärcher-a omogućava udoban rad bez potrebe za stalnim pritiskom pri držanju. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji se nalazi između pištolja i nastavka. Na ovaj način, korisnik može brzo smanjiti pritisak kada je potrebno očistiti osetljive površine – bez zamene dizne. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica dodatno smanjuje vibracije samej mlaznice, što doprinosi udobnosti tokom dužeg rada. Pomoćni sistemi i LED displej dodatno povećavaju jednostavnost upotrebe. Pažljivo odabrani materijali obezbeđuju da vrhunski kvalitet ove mašine iz Super klase nije samo spoljašnji, već se odlikuje kvalitetom i unutrašnjih komponenti. Otporna wobble pumpa, klipovi od nerđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u paru sa četvoropolnim motorom niske brzine, koji koristi sistem hlađenja kombinacijom vazduha i vode. Integrisani nosači od aluminijuma čine laganu, a čvrstu konstrukciju, pogodnu i za utovar kranom. Za kompaktniji i lakši dizajn, motor i pumpa su postavljeni vertikalno, u uspravnom rasporedu. Mašina poseduje i praktičan prostor za odlaganje dodatne opreme, uključujući poseban odeljak i podesive kukice.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.
Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.
Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S Plus: Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštine
Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštine
Smanjuje vibracije do 30%. Znatno smanjena jačina zvuka i buka pri radu. Rotirajuća prskalica olakšava zahtevne poslove temeljnog čišćenja.
LED indikator statusa
  • Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
  • Isključivanje kod pre-/podnapona.
  • Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.
  • Rotirajuća glava pumpe.
  • Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju.
  • Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
  • Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
  • EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
  • Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
  • Prostor za odlaganje.
  • Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
  • Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 376 / 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar) 80 - 250
Maks. pritisak (bar/MPa) 280 / 2,8
Priključna snaga (kW) 8,8
Napojni kabl (m) 5
Mlazna veličina 047
Dotok vode 1″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 70,3
Težina sa ambalažom (kg) 78,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
  • Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
  • Ventil pritiska
  • Integrisani fini filter za vodu
  • Posmatračko okno za nivo ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primene
  • Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
  • Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
  • Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
  • Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

