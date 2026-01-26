HD 10/25-4 S, čistač pod visokim pritiskom sa hladnom vodom, podiže ergonomski rad na viši nivo. Praktično dizajnirani pištolj EASY!Force Advanced olakšava upotrebu bez potrebe za dodatnim, ručnim pritiskom pri radu. Rotirajuća mlaznica od nerđajućeg čelika od 1050 milimetara pruža maksimalnu efikasnost. Servo kontrola omogućava korisniku da kontroliše pritisak i količinu vode direktno sa pištolja/mlaznice. Sistemi za pomoć i LED displej statusa takođe poboljšavaju dizajn koji je jednostavan za korišćenje. Možete računati na Kerher da koristi najbolje materijale kako bi garantovao najviši i najdugotrajniji kvalitet. Unutar mašine radi izdržljiva pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra. HD 10/25-4 S pokreće četvoropolni motor male brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom. Integrisani aluminijumski nosači smanjuju težinu i pružaju laganu, ali izdržljivu šasiju, što omogućava utovar kranom. Uspravna struktura, gde su motor i pumpa postavljeni vertikalno, nudi maksimalnu prenosivost u praksi. Kompaktni dizajn takođe uključuje pametan prostor za skladištenje dodatne opreme, kao što su pregrada za odlaganje i podesive kuke.