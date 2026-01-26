Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 S/ S Plus
HD 10/25-4 S perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu karakteriše vrhunski kvalitet, visoke performanse i korisni dodaci. Dizajniran je za udoban rad i jednostavnu prenosivost.
HD 10/25-4 S, čistač pod visokim pritiskom sa hladnom vodom, podiže ergonomski rad na viši nivo. Praktično dizajnirani pištolj EASY!Force Advanced olakšava upotrebu bez potrebe za dodatnim, ručnim pritiskom pri radu. Rotirajuća mlaznica od nerđajućeg čelika od 1050 milimetara pruža maksimalnu efikasnost. Servo kontrola omogućava korisniku da kontroliše pritisak i količinu vode direktno sa pištolja/mlaznice. Sistemi za pomoć i LED displej statusa takođe poboljšavaju dizajn koji je jednostavan za korišćenje. Možete računati na Kerher da koristi najbolje materijale kako bi garantovao najviši i najdugotrajniji kvalitet. Unutar mašine radi izdržljiva pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra. HD 10/25-4 S pokreće četvoropolni motor male brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom. Integrisani aluminijumski nosači smanjuju težinu i pružaju laganu, ali izdržljivu šasiju, što omogućava utovar kranom. Uspravna struktura, gde su motor i pumpa postavljeni vertikalno, nudi maksimalnu prenosivost u praksi. Kompaktni dizajn takođe uključuje pametan prostor za skladištenje dodatne opreme, kao što su pregrada za odlaganje i podesive kuke.
Obeležja i prednosti
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju. Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
LED indikator statusa
- Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
- Isključivanje kod pre-/podnapona.
- Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
- Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
- EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
- Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Obimna ponuda pribora i nadogradnim setovima
- Prostor za odlaganje.
- Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
- Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar)
|80 - 250
|Maks. pritisak (bar)
|280
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina
|047
|Dotok vode
|1″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|69,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|78,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Područja primene
- Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
- Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
- Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
- Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
