HD 10/25-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu konstruisan je sa posebnom pažnjom na vrhunski kvalitet i ergonski dizajn. Pištolj pod pritiskom EASY!Force Advanced eliminiše potrebu za naporom pri držanju tokom rada. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji je smešten između pištolja i nastavka, što omogućava fino podešavanje pritiska u skladu sa osetljivim površinama – bez potrebe za zamenom dizne ili podešavanjem na samoj mašini. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica ublažava buku i vibracije, dok pomoćni sistemi i LED displej statusa pružaju jasne informacije o radu uređaja. Ova mašina iz "Super klase" izdvaja se izuzetnom izradom i korišćenjem najkvalitetnijih materijala. U njenom središtu nalazi se izdržljiva “wobble” pumpa sa klipovima od nerdjajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga. Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda obezbeđuje snažan i dugotrajan rad. Integrisani nosači od aluminijuma čine lagano, ali izdržljivo kućište, pogodno za utovar kranom. Uspravna konstrukcija sa vertikalnim rasporedom motora i pumpe omogućava kompaktnost i lakoću prenošenja. Mašina takođe dolazi sa Ultra Guard crevom pod visokim pritiskom koje je obloženo Teflonom®, velikim prostorom za odlaganje dodatne opreme i automatskim namotavačem creva koji funkcioniše pod uglom do 45° – čak i pod pritiskom.