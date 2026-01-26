Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus

HD 10/25-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu izrađen je od najkvalitetnijih materijala radi postizanja maksimalnih performansi. Opremljen je pomoćnim sistemima, automatskim namotavačem creva i Vibrasoft rotirajućom mlaznicom.

HD 10/25-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu konstruisan je sa posebnom pažnjom na vrhunski kvalitet i ergonski dizajn. Pištolj pod pritiskom EASY!Force Advanced eliminiše potrebu za naporom pri držanju tokom rada. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji je smešten između pištolja i nastavka, što omogućava fino podešavanje pritiska u skladu sa osetljivim površinama – bez potrebe za zamenom dizne ili podešavanjem na samoj mašini. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica ublažava buku i vibracije, dok pomoćni sistemi i LED displej statusa pružaju jasne informacije o radu uređaja. Ova mašina iz "Super klase" izdvaja se izuzetnom izradom i korišćenjem najkvalitetnijih materijala. U njenom središtu nalazi se izdržljiva “wobble” pumpa sa klipovima od nerdjajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga. Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda obezbeđuje snažan i dugotrajan rad. Integrisani nosači od aluminijuma čine lagano, ali izdržljivo kućište, pogodno za utovar kranom. Uspravna konstrukcija sa vertikalnim rasporedom motora i pumpe omogućava kompaktnost i lakoću prenošenja. Mašina takođe dolazi sa Ultra Guard crevom pod visokim pritiskom koje je obloženo Teflonom®, velikim prostorom za odlaganje dodatne opreme i automatskim namotavačem creva koji funkcioniše pod uglom do 45° – čak i pod pritiskom.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus: Automatski mehanizam za namotavanje creva
Automatski mehanizam za namotavanje creva
Automatsko namotavanje i odmotavanje do ugla od 45°, čak i pod pritiskom. Ultra Gard HD crevo, glatko na dodir i premazano Teflon® premazon, otporno na grebanje. Vreme podešavanja i do dva puta brže.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus: Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.
Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus: Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.
Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštine
  • Smanjuje vibracije do 30%.
  • Znatno smanjena jačina zvuka i buka pri radu.
  • Rotirajuća prskalica olakšava zahtevne poslove temeljnog čišćenja.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.
  • Rotirajuća glava pumpe.
  • Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju.
  • Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
LED indikator statusa
  • Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
  • Automatsko isključivanje u slučaju niskog ili previsokog napona
  • Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
  • Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
  • EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
  • Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Više prostora za odlaganje dodatne opreme integrisano u mašinu.
  • Prostor za odlaganje.
  • Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
  • Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 376 / 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar) 80 - 250
Maks. pritisak (bar) 280
Priključna snaga (kW) 8,8
Napojni kabl (m) 5
Mlazna veličina 047
Dotok vode 1″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 81,9
Težina sa ambalažom (kg) 90,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 607 x 518 x 1063

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 20 m
  • Tip visokopritisnog creva: Ultra Guard
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
  • Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
  • Ventil pritiska
  • Integrisani fini filter za vodu
  • Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
  • Posmatračko okno za nivo ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
Videos
Područja primene
  • Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
  • Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
  • Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
  • Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.