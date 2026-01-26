Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SXA Plus
HD 10/25-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu izrađen je od najkvalitetnijih materijala radi postizanja maksimalnih performansi. Opremljen je pomoćnim sistemima, automatskim namotavačem creva i Vibrasoft rotirajućom mlaznicom.
HD 10/25-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu konstruisan je sa posebnom pažnjom na vrhunski kvalitet i ergonski dizajn. Pištolj pod pritiskom EASY!Force Advanced eliminiše potrebu za naporom pri držanju tokom rada. Pritiskom i protokom vode upravlja se pomoću Servo Control regulatora, koji je smešten između pištolja i nastavka, što omogućava fino podešavanje pritiska u skladu sa osetljivim površinama – bez potrebe za zamenom dizne ili podešavanjem na samoj mašini. Rotirajuća Vibrasoft mlaznica ublažava buku i vibracije, dok pomoćni sistemi i LED displej statusa pružaju jasne informacije o radu uređaja. Ova mašina iz "Super klase" izdvaja se izuzetnom izradom i korišćenjem najkvalitetnijih materijala. U njenom središtu nalazi se izdržljiva “wobble” pumpa sa klipovima od nerdjajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga. Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda obezbeđuje snažan i dugotrajan rad. Integrisani nosači od aluminijuma čine lagano, ali izdržljivo kućište, pogodno za utovar kranom. Uspravna konstrukcija sa vertikalnim rasporedom motora i pumpe omogućava kompaktnost i lakoću prenošenja. Mašina takođe dolazi sa Ultra Guard crevom pod visokim pritiskom koje je obloženo Teflonom®, velikim prostorom za odlaganje dodatne opreme i automatskim namotavačem creva koji funkcioniše pod uglom do 45° – čak i pod pritiskom.
Obeležja i prednosti
Automatski mehanizam za namotavanje crevaAutomatsko namotavanje i odmotavanje do ugla od 45°, čak i pod pritiskom. Ultra Gard HD crevo, glatko na dodir i premazano Teflon® premazon, otporno na grebanje. Vreme podešavanja i do dva puta brže.
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštine
- Smanjuje vibracije do 30%.
- Znatno smanjena jačina zvuka i buka pri radu.
- Rotirajuća prskalica olakšava zahtevne poslove temeljnog čišćenja.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.
- Rotirajuća glava pumpe.
- Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju.
- Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
LED indikator statusa
- Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
- Automatsko isključivanje u slučaju niskog ili previsokog napona
- Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
- Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
- EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
- Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Više prostora za odlaganje dodatne opreme integrisano u mašinu.
- Prostor za odlaganje.
- Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
- Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar)
|80 - 250
|Maks. pritisak (bar)
|280
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina
|047
|Dotok vode
|1″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|81,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|90,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Ultra Guard
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Područja primene
- Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
- Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
- Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
- Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
