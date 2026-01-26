Čistač pod visokim pritiskom HD 13/18-4 S Plus
Visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 13/18-4 S Plus ima vertikalnu konstrukciju, a osvaja EASY!Force visokopr. pištoljem, upravljanjem preko prekidača pritiska i funkcijom Servo Control.
Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 13/18-4 S Plus sa pogonom na trofaznu struju osvaja zahvaljujući komforu u rukovanju/sigurnosti i izvanrednom snagom od 180 bara pri količini protoka od maks. 1300 l/h. Zbog vertikalne konstrukcije modelu HD 13/18-4 S Plus je potrebno manje mesta nego konvencionalnim uređajima i bolji je za manevrisanje. Pre svega preko pragova i stepenica. Tome doprinose veliki, pneumatski točkovi, pomoću kojih se može transportovati čak i preko terena koji nemaju put. U zasebnu pregradu za mlaznice možete bez bojazni od gubljenja da smestite pribor koji više ne koristite. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju sledeće inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Uređaj smo koncipirali za svakodnevnu primenu uz velika opterećenja. Mesingana cilindrična glava otporna na sredstvo za čišćenje i keramički klipovi u kombinaciji sa efikasnim vazdušno-vodenim hlađenjem garantuju dugotrajnost.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojniceKonačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
u dokazanom Kärcher kvalitetu4-polni elektro motor sa hlađenjem na vodu. Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi. Ojačana plastična šasija sigurna od lomljenja.
Za više bezbednostiIntegrisana elektronika za nadzor uređaja. Isključivanje kod pre-/podnapona. Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki gumeni točkovi za nepristupačne podloge, stepenice ili basamake.
- Dokazan princip kolica za džakove za jednostavan ergonomski transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|650 - 1300
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|198 / 19,8
|Priključna snaga (kW)
|9,2
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|70
|Težina sa ambalažom (kg)
|75,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: sa keramičkim klipovima
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Obilazni injektor za sredstvo za čišćenje
- Ulaz za vodu od mesinga
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.