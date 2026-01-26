Univerzalna mašina za čišćenje AP 100/50 M
AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje, namenjen za najrazličitije površine, obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstva za čišćenje.
Univerzalni uređaj za čišćenje AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje i temeljno odstranjuje nečistoće i bakterije na najrazličitijim površinama. Uređaj obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstava za čišćenje, pri čemu radite produktivno i štedite vreme. Turbina jake usisne snage čini mogućim usisavanje sredstva za čišćenje koje je za trećinu vremena kraće u poređenju sa konvencionalnim metodama čišćenja i time brine za suve površine, po kojima odmah možete da hodate. Uređaj se oprema za kratko vreme i time je brzo spreman za primenu, pa je dobro namenjen za svakodnevnu upotrebu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l)
|100
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l)
|70
|Snaga turbine (W)
|1800
|Kapacitet pumpe (W)
|370
|Napon (V)
|230
|Težina (kg)
|100
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Usisno crevo
- Usisni nastavak
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Nominalni prečnik usisnih cevi: 40 mm
- Materijal usisnih cevi: Metal
- Pištolj za raspršivanje: Easy-Press pištolj
- Mlazna cev: 600 mm
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.