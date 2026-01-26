Univerzalna mašina za čišćenje AP 100/50 M

AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje, namenjen za najrazličitije površine, obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstva za čišćenje.

Univerzalni uređaj za čišćenje AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje i temeljno odstranjuje nečistoće i bakterije na najrazličitijim površinama. Uređaj obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstava za čišćenje, pri čemu radite produktivno i štedite vreme. Turbina jake usisne snage čini mogućim usisavanje sredstva za čišćenje koje je za trećinu vremena kraće u poređenju sa konvencionalnim metodama čišćenja i time brine za suve površine, po kojima odmah možete da hodate. Uređaj se oprema za kratko vreme i time je brzo spreman za primenu, pa je dobro namenjen za svakodnevnu upotrebu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Kapacitet rezervoara za čistu vodu (l) 100
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (l) 70
Snaga turbine (W) 1800
Kapacitet pumpe (W) 370
Napon (V) 230
Težina (kg) 100

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Izvedba za prehrambenu industriju
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Usisno crevo
  • Usisni nastavak
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Nominalni prečnik usisnih cevi: 40 mm
  • Materijal usisnih cevi: Metal
  • Pištolj za raspršivanje: Easy-Press pištolj
  • Mlazna cev: 600 mm
