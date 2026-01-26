Univerzalni uređaj za čišćenje AP 100/50 M predstavlja jednostavno i fleksibilno All in One rešenje i temeljno odstranjuje nečistoće i bakterije na najrazličitijim površinama. Uređaj obuhvata funkciju raspršivanja kao i funkciju usisavanja sredstava za čišćenje, pri čemu radite produktivno i štedite vreme. Turbina jake usisne snage čini mogućim usisavanje sredstva za čišćenje koje je za trećinu vremena kraće u poređenju sa konvencionalnim metodama čišćenja i time brine za suve površine, po kojima odmah možete da hodate. Uređaj se oprema za kratko vreme i time je brzo spreman za primenu, pa je dobro namenjen za svakodnevnu upotrebu.