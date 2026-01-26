HDS prikolica HDS 13/35 De Tr1
HDS 13/35 je autonomno primenljiv uređaj u obliku prikolice i dostiže pritisak od 350 bar. Perfektno rešenje za kompresorsko čišćenje na vrelu vodu u komunalnim preduzećima, građevinarstvu i industriji.
Kod uređaja HDS 13/35 adut je mobilnost. Kompresorski čistač na vrelu vodu u obliku prikolice proizvodi pritisak od 350 bar, potpuno je nezavisan od izvora električne struje, pa s tim u vezi možete da ga primenjujete apsolutno fleksibilno – na primer na gradilištima, u industrijskom kao i u gradsko- komunalnom sektoru. Visok stepen pouzdanosti i efikasnosti kao i jednostavan servis i rukovanje slobodno konfigurabilan uređaj čine svestranim profesionalcem u čišćenju.
Obeležja i prednosti
Maksimalna efikasnostDokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora. Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher eco!efficiency režimu.
Jednostavno rukovanjeRukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor. 2 opciona bubnja za creva u zoni rukovanja omogućuju brzo mobilisanje i demobilisanje. Bezbedna i prostrana pregrada za odlaganje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
Nezavisna primenaVeliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom. Rezervoar za dizel od 100 litara – idealno za duge radne operacije. Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez eksternog izvora električne struje.
Visok stepen fleksibilnosti
- Zahvaljujući mogućnosti za konfiguraciju svaka prikolica može da se sastavi po želji klijenta.
- Skid i Cab varijante mogućom čine varijabilnu primenu, mobilna ili stacionarna.
Lako servisiranje
- Velika hauba olakšava pristup servisera tehničkim komponentama.
- Osmišljeni servisni softver radi brze dijagnoze greške u slučaju servisiranja.
- Oprobane Kärcher kvalitetne komponente garantuju dug vek trajanja.
Pouzdanost
- Sa svom opremom: sistem za omekšavanje vode radi zaštite grejača od oštećenja zbog formiranja kamenca.
- Mnogobrojne sigurnosne funkcije u slučaju greške štite od oštećenja HDS u obliku prikolice.
- Ugrađeni režim zaštite od mraza radi zaštite svih komponenti na niskim spoljašnjim temperaturama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/hp)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|650 - 1300
|Pritisak (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|9,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: Industrija
- Visokopritisno crevo: 30 m
- Mlazna cev: 700 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Podešavanje pritiska preko regulacije broja obrtaja
Područja primene
- Komunalna preduzeća (čišćenje javnih mesta, saobraćajnica, uklanjanje grafita i žvakaćih guma)
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
- Čišćenje u industriji (uklanjanje lakova, premaza, čišćenje mašina, delova i opreme)
Configurable components
Osnovna mašina u Skid verziji ima okvir, nema zaštitni poklopac niti rezervoar za vodu. Mašina zauzima vrlo malo prostora, uključujući rezervoar za vodu od 20 litara.
Cab verzija obuhvata rezervoar za vodu i veliki rezervoar za gorivo i može se koristiti stacionarno ili postavljena na vozilu poput pikapa, platforme ili kombija. Poklopac pouzdano štiti tehničke komponente i kontrolni panel od spoljašnjih uticaja. Osnovna mašina sa poklopcem i rezervoarom za vodu dostavlja se bez šipke za vuču.
Trailer verzija ne samo što je mobilna i kompaktna, već oduševljava i visokim stepenom fleksibilnosti i potpuno je samostalna zahvaljujući uskladištenoj vodi i gorivu. Osnovna mašina je opremljena poklopcem, rezervoarom za vodu, kućištem i šipkom za vuču.