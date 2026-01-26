Kod uređaja HDS 13/35 adut je mobilnost. Kompresorski čistač na vrelu vodu u obliku prikolice proizvodi pritisak od 350 bar, potpuno je nezavisan od izvora električne struje, pa s tim u vezi možete da ga primenjujete apsolutno fleksibilno – na primer na gradilištima, u industrijskom kao i u gradsko- komunalnom sektoru. Visok stepen pouzdanosti i efikasnosti kao i jednostavan servis i rukovanje slobodno konfigurabilan uređaj čine svestranim profesionalcem u čišćenju.