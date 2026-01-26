Cab verzija obuhvata rezervoar za vodu i veliki rezervoar za gorivo i može se koristiti stacionarno ili postavljena na vozilu poput pikapa, platforme ili kombija. Poklopac pouzdano štiti tehničke komponente i kontrolni panel od spoljašnjih uticaja. Osnovna mašina sa poklopcem i rezervoarom za vodu dostavlja se bez šipke za vuču.