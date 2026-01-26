HDS prikolica HDS 9/50 De Tr1
Autonomno kompresorsko čišćenje na vrelu vodu uz pomoć pritiska od 500 bar! HDS 9/50 u obliku prikolice sa učinkovitim dizel motorom je neprikosnoven na gradilištima, u industriji ili u komunalnom sektoru.
HDS 9/50 proizvodi pritisak od 500 bar, ubraja se u klasu uređaja kompresorskih čistača na vrelu vodu u obliku prikolice i nudi najviši stepen mobilnosti. Zahvaljujući snažnom dizel motoru uređaj je savršeno nezavisan od izvora električne struje na svim mogućim mestima.
Obeležja i prednosti
Maksimalna efikasnostDokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Regeneracija toplote iskorišćenjem gubitka toplote motora. Ekološki režim rada i niski troškovi režima rada zahvaljujući Kärcher eco!efficiency režimu.
Jednostavno rukovanjeRukovanje se ugodno vrši preko centralnog prekidača za izbor. Zahvaljujući postojanju 2 bubnja za creva u zoni rukovanja brzo mobilisanje i demobilisanje. Sigurno skladištenje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje zahvaljujući širokim mogućnostima za odlaganje.
Nezavisna primenaVeliki rezervoar za vodu od 500 l za čišćenje u trajanju do 30 minuta s punim vodenim učinkom. S rezervoarom za dizel zapremine 100 l - idealan za dugotrajne zadatke. Snažni Yanmar dizel motori omogućuju autonomnu primenu bez izvora električne struje.
Visok stepen fleksibilnosti
- Zahvaljujući mogućnosti za konfiguraciju svaka prikolica može da se sastavi po želji klijenta.
- Može da se dobije kao Skid ili Cab varijanta za mobilnu primenu kao prikolica ili kao stacionarno rešenje.
Lako servisiranje
- Velika hauba olakšava pristup servisera tehničkim komponentama.
- Osmišljeni servisni softver radi brze dijagnoze greške u slučaju servisiranja.
- Oprobane Kärcher kvalitetne komponente garantuju dug vek trajanja.
Pouzdanost
- Sa svom opremom: sistem za omekšavanje vode radi zaštite grejača od oštećenja zbog formiranja kamenca.
- Mnogobrojne sigurnosne funkcije u slučaju greške štite od oštećenja HDS u obliku prikolice.
- Ugrađeni režim zaštite od mraza radi zaštite svih komponenti na niskim spoljašnjim temperaturama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/hp)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|500 - 900
|Pritisak (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|7,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: Industrija
- Visokopritisno crevo: 30 m
- Mlazna cev: 700 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Podešavanje pritiska preko regulacije broja obrtaja
Područja primene
- Komunalna preduzeća (čišćenje javnih mesta, saobraćajnica, uklanjanje grafita i žvakaćih guma)
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
- Čišćenje u industriji (uklanjanje lakova, premaza, čišćenje mašina, delova i opreme)
Configurable components
Osnovna mašina u Skid verziji ima okvir, nema zaštitni poklopac niti rezervoar za vodu. Mašina zauzima vrlo malo prostora, uključujući rezervoar za vodu od 20 litara.
Cab verzija obuhvata rezervoar za vodu i veliki rezervoar za gorivo i može se koristiti stacionarno ili postavljena na vozilu poput pikapa, platforme ili kombija. Poklopac pouzdano štiti tehničke komponente i kontrolni panel od spoljašnjih uticaja. Osnovna mašina sa poklopcem i rezervoarom za vodu dostavlja se bez šipke za vuču.
Trailer verzija ne samo što je mobilna i kompaktna, već oduševljava i visokim stepenom fleksibilnosti i potpuno je samostalna zahvaljujući uskladištenoj vodi i gorivu. Osnovna mašina je opremljena poklopcem, rezervoarom za vodu, kućištem i šipkom za vuču.