Snažni Kärcherov visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS kompaktne klase: HDS 6/14 C s jedinstvenim eco!efficiency nivoom ujedinjuje ekonomičan i ekološki rad s izuzetnim komforom za korisnika. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Takođe, čistačem se rukuje bez muke, uređaj ima intuitivno rukovanje jednim dugmetom. Veliki točkovi i jedan upravljački točak osiguravaju laku pokretljivost, dok robustna šasija s integrisanim rezervoarom za gorivo i sredstvo za čišćenje bez problema svladava čak i teže primene. Praktični pretinci za odlaganje pribora, mlaznice itd. smisleno zaokružuju promišljeni koncept ovog jednofaznog uređaja.