Čistač pod visokim pritiskom HDS 6/14 C
Jednofazni visokopritisni čistač s vrućom vodom Kärcher HDS 6/14 C s eco!efficiency nivoom, EASY!Force pištoljem, kao i Servo Control kontinuiranim regulisanjem pritiska i količine vode.
Snažni Kärcherov visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS kompaktne klase: HDS 6/14 C s jedinstvenim eco!efficiency nivoom ujedinjuje ekonomičan i ekološki rad s izuzetnim komforom za korisnika. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Servo Control nudi kontinuirano regulisanje pritiska i količine vode direktno na pištolju. Takođe, čistačem se rukuje bez muke, uređaj ima intuitivno rukovanje jednim dugmetom. Veliki točkovi i jedan upravljački točak osiguravaju laku pokretljivost, dok robustna šasija s integrisanim rezervoarom za gorivo i sredstvo za čišćenje bez problema svladava čak i teže primene. Praktični pretinci za odlaganje pribora, mlaznice itd. smisleno zaokružuju promišljeni koncept ovog jednofaznog uređaja.
Obeležja i prednosti
EfikasnostRežim eco!efficiency – efikasan i ekološki prihvatljiv, čak i pri dužem korišćenju. Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO2 za 20%. Jedinica za precizno doziranje sredstva za čišćenje sa funkcijom ispiranja.
Jednostavna upotrebaIntuitivno rukovanje pomoću izbornog prekidača sa jednim dugmetom. Veliki otvor rezervoara sa ulivnim žlebom. Boca sa sredstvom za čišćenje pristupačna je sa spoljne strane.
ČuvanjeKaseta za nastavke, alat i ostali pribor, koja se može zaključati. Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva. Integrisan držač mlazne cevi za lakši transport mašine.
Pouzdanost
- Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
- Veliki vodeni filter štiti pumpu od oštećenja.
- Sistem omekšavanja vode za zaštitu grejača od oštećenja usled taloženja kamenca.
Mobilnost
- Princip džogera sa velikim točkovima i upravljačkim valjkom.
- Veliki integrisani rukohvat na šasiji.
- Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|240 - 560
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|3,6
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|3,5
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|2,8
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Težina (sa priborom) (kg)
|100
|Težina sa ambalažom (kg)
|108,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Ventil pritiska
- Integrisani rezervoar za gorivo i sredstvo za čišćenje
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.