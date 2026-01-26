Efikasni, grejani visokopritisni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primene svuda gde nema priključka električne energije. Robustni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja obrtaja kod prekida rada osigurava maksimalnu nezavisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruisan je za utovar kranom ili viljuškarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od Visokokvalitetnah materijala. Visokopritisna pumpa je, na primer, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim hromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Integrisano regulisanje pritiska i količine vode putem funkcije Servo Control direktno na visokopritisnom pištolju omogućuje optimalno prilagođavanje različitim zadacima čišćenja.