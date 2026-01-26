Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 Be
Nezavisan od eksternog snabdevanja strujom: grejani visokoprit. čistač HDS 1.000 Be s Honda benz. motorom i elektropokretačem. Razvijen za teške trajne primene i prikladan za utovar kranom.
Efikasni, grejani visokopritisni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primene svuda gde nema priključka električne energije. Robustni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja obrtaja kod prekida rada osigurava maksimalnu nezavisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruisan je za utovar kranom ili viljuškarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od Visokokvalitetnah materijala. Visokopritisna pumpa je, na primer, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim hromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Integrisano regulisanje pritiska i količine vode putem funkcije Servo Control direktno na visokopritisnom pištolju omogućuje optimalno prilagođavanje različitim zadacima čišćenja.
Obeležja i prednosti
Izvanredan komfor korišćenjaAutomatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja. Ergonomski ručni pištolj za prskanje smanjuje pridržnu i odvodnu silu.
Maksimalna efikasnostGorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje i najupornijih zapeklina. Dva integrisana rezervoara za dizel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Snažan benzinski motorOdgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.
Rukovanje prilagođeno korisniku
- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,6
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Gorivo
|Benzin / Dizel
|Vrsta pogona
|Benzin
|Proizvođač motora
|Honda
|Tip motora
|GX 390
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Težina (sa priborom) (kg)
|175,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|181,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Okvir u obliku kaveza
- Elektrostart
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.