Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 Be

Nezavisan od eksternog snabdevanja strujom: grejani visokoprit. čistač HDS 1.000 Be s Honda benz. motorom i elektropokretačem. Razvijen za teške trajne primene i prikladan za utovar kranom.

Efikasni, grejani visokopritisni čistač HDS 1000 Be za teške trajne primene svuda gde nema priključka električne energije. Robustni Honda benzinski motor s komfornim elektropokretačom i automatskim smanjenjem broja obrtaja kod prekida rada osigurava maksimalnu nezavisnost, a stabilni okvir, koji štiti komponente, konstruisan je za utovar kranom ili viljuškarom. Sve komponente se u potpunosti sastoje od Visokokvalitetnah materijala. Visokopritisna pumpa je, na primer, opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim hromom i niklom. Novi revolucionarni razvoji, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, uključeni su u serijsku opremu. Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Integrisano regulisanje pritiska i količine vode putem funkcije Servo Control direktno na visokopritisnom pištolju omogućuje optimalno prilagođavanje različitim zadacima čišćenja.

Obeležja i prednosti
Izvanredan komfor korišćenja
Izvanredan komfor korišćenja
Automatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja. Ergonomski ručni pištolj za prskanje smanjuje pridržnu i odvodnu silu.
Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Gorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje i najupornijih zapeklina. Dva integrisana rezervoara za dizel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Snažan benzinski motor
Snažan benzinski motor
Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.
Rukovanje prilagođeno korisniku
  • Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
  • Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 450 - 900
Radni pritisak (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 98
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,6
Rezervoar za gorivo (l) 34
Gorivo Benzin / Dizel
Vrsta pogona Benzin
Proizvođač motora Honda
Tip motora GX 390
broj istovremenih korisnika 1
Mobilnost Stacionarno
Težina (sa priborom) (kg) 175,7
Težina sa ambalažom (kg) 181,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Okvir u obliku kaveza
  • Elektrostart
  • stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
