Zahvaljujući svojoj raskošnoj opremi, snažnom Yanmar Diesel motoru i stabilnom cevnom okviru, naš grejani visokopritisni čistač HDS 1000 De osvaja čak i tamo gde drugi uređaji moraju da se predaju. Visokovredne komponente – kao što je visokopritisna pumpa opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim hromom i niklom – osiguravaju izuzetno veliku izdržljivost i kod najtežeg trajnog korišćenja. Naš novi EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, osigurava rad bez umaranja, dok se zbog naših patentiranih EASY!Lock brzih zatvarača uređaj sklapa i rasklapa gotovo u trenu: u poređenju s običnim vijčanim spojevima pomenute radnje su pet puta brže, a po svojim rezultatima uređaj je jednako dugovečan i robustan. Opsežna sigurnosna oprema sa rezervoarom s plovkom i s integrisanom zaštitom od taloženja kamenca (DGT), što osigurava odvajanje od mreže pitke vode, te različiti sigurnosni ventili, kao i zaštita od nedostatka ulja, vode i goriva garantuju raspoloživost uređaja u svako doba. Robustni okvir štiti komponente i olakšava transport.