Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De
Ultimativni EASY!Force visokopritisni pištolj uključen je u serijsku opremu grejanog visokopritisnog čistača HDS 1.000 De. Stabilni okvir konstruisan je za utovar kranom ili viljuškarom.
Zahvaljujući svojoj raskošnoj opremi, snažnom Yanmar Diesel motoru i stabilnom cevnom okviru, naš grejani visokopritisni čistač HDS 1000 De osvaja čak i tamo gde drugi uređaji moraju da se predaju. Visokovredne komponente – kao što je visokopritisna pumpa opremljena cilindarskom glavom od mesinga, ventilima od plemenitog čelika i klipovima od plemenitog čelika presvučenim hromom i niklom – osiguravaju izuzetno veliku izdržljivost i kod najtežeg trajnog korišćenja. Naš novi EASY!Force visokopritisni pištolj, koji iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, osigurava rad bez umaranja, dok se zbog naših patentiranih EASY!Lock brzih zatvarača uređaj sklapa i rasklapa gotovo u trenu: u poređenju s običnim vijčanim spojevima pomenute radnje su pet puta brže, a po svojim rezultatima uređaj je jednako dugovečan i robustan. Opsežna sigurnosna oprema sa rezervoarom s plovkom i s integrisanom zaštitom od taloženja kamenca (DGT), što osigurava odvajanje od mreže pitke vode, te različiti sigurnosni ventili, kao i zaštita od nedostatka ulja, vode i goriva garantuju raspoloživost uređaja u svako doba. Robustni okvir štiti komponente i olakšava transport.
Obeležja i prednosti
Izvanredan komfor korišćenjaAutomatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja. Ergonomski ručni pištolj za prskanje smanjuje pridržnu i odvodnu silu.
Maksimalna efikasnostGorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez praskanja. Za otklanjanje i najupornijih zapeklina. Dva integrisana rezervoara za dizel i benzin omogućuju dugotrajan rad.
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjemOdgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.
Rukovanje prilagođeno korisniku
- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,6
|Mlazna veličina
|048
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Gorivo
|Lako ulje / Dizel
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Tip motora
|L 100 V
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Težina (sa priborom) (kg)
|188,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|194,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Okvir u obliku kaveza
- Elektrostart
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Pribor
Sredstva za čišćenje
