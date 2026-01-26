Naš kompresorski čistač na vruću vodu HDS 1000 De Steamer, opremljen snažnim dizel-motorom Yanmar i zaštićen postojanim okvirom od kutijastih profila, ostavlja snažan utisak pri odstranjivanju korova vrućom vodom u pokretu, čak i na mestima bez spoljašnjih izvora napajanja. Velika snaga gorionika i ugrađena razvodna kutija sa senzorom temperature za uvek visoku temperaturu i do 98 °C omogućavaju ne samo uklanjanje korova, već takođe smanjuju količine virusa i ubijaju bakterije i mikrobe na površinama. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim uklanjanja korova ne može biti lakše – za najveći stepen fleksibilnosti i praktičnosti za korisnika. Komponente visokog kvaliteta, poput pumpe visokog pritiska s mesinganom glavom cilindra, ventilima od nerđajućeg čelika i hrom-niklovanih klipova od nerđajućeg čelika, obezbeđuju dug radni vek čak i u teškim uslovima rada i pri čestoj primeni. Prekidač s plovkom s ugrađenom zaštitom od kamenca (DGT) deo je sveobuhvatne sigurnosne opreme osmišljene tako da zaštiti korisnika i uređaj.