Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Kompresorski čistač na vruću vodu HDS 1000 De Weed postiže uvek visoku temperaturu i do 98 °C, savršenu za uklanjanje korova u pokretu i primetno smanjenje količine virusa na površinama.
Naš kompresorski čistač na vruću vodu HDS 1000 De Steamer, opremljen snažnim dizel-motorom Yanmar i zaštićen postojanim okvirom od kutijastih profila, ostavlja snažan utisak pri odstranjivanju korova vrućom vodom u pokretu, čak i na mestima bez spoljašnjih izvora napajanja. Velika snaga gorionika i ugrađena razvodna kutija sa senzorom temperature za uvek visoku temperaturu i do 98 °C omogućavaju ne samo uklanjanje korova, već takođe smanjuju količine virusa i ubijaju bakterije i mikrobe na površinama. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim uklanjanja korova ne može biti lakše – za najveći stepen fleksibilnosti i praktičnosti za korisnika. Komponente visokog kvaliteta, poput pumpe visokog pritiska s mesinganom glavom cilindra, ventilima od nerđajućeg čelika i hrom-niklovanih klipova od nerđajućeg čelika, obezbeđuju dug radni vek čak i u teškim uslovima rada i pri čestoj primeni. Prekidač s plovkom s ugrađenom zaštitom od kamenca (DGT) deo je sveobuhvatne sigurnosne opreme osmišljene tako da zaštiti korisnika i uređaj.
Obeležja i prednosti
Veći učinak čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
- Kontinualno podesiva regulacija sadržaja vlage u pari ili mlazu vrele vode, direktno na uređaju.
- Regulacija količine pare može se prilagođavati pojedinačnim poslovima.
Maksimalna efikasnost
- Gorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez praskanja.
- Automatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja.
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjem
- Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V.
- Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.
Rukovanje prilagođeno korisniku
- Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
- Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|450 - 900
|Radni pritisak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 98
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,6
|Mlazna veličina
|048
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Tip motora
|L 100 V
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Težina (sa priborom) (kg)
|199,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|205
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Okvir u obliku kaveza
- Elektrostart
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Područja primene
- Efikasno, bez hemikalija i udobno uklanjanje korova u okruženju zajednice
Pribor
Sredstva za čišćenje
