Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed

Kompresorski čistač na vruću vodu HDS 1000 De Weed postiže uvek visoku temperaturu i do 98 °C, savršenu za uklanjanje korova u pokretu i primetno smanjenje količine virusa na površinama.

Naš kompresorski čistač na vruću vodu HDS 1000 De Steamer, opremljen snažnim dizel-motorom Yanmar i zaštićen postojanim okvirom od kutijastih profila, ostavlja snažan utisak pri odstranjivanju korova vrućom vodom u pokretu, čak i na mestima bez spoljašnjih izvora napajanja. Velika snaga gorionika i ugrađena razvodna kutija sa senzorom temperature za uvek visoku temperaturu i do 98 °C omogućavaju ne samo uklanjanje korova, već takođe smanjuju količine virusa i ubijaju bakterije i mikrobe na površinama. Prebacivanje sa režima visokog pritiska na režim uklanjanja korova ne može biti lakše – za najveći stepen fleksibilnosti i praktičnosti za korisnika. Komponente visokog kvaliteta, poput pumpe visokog pritiska s mesinganom glavom cilindra, ventilima od nerđajućeg čelika i hrom-niklovanih klipova od nerđajućeg čelika, obezbeđuju dug radni vek čak i u teškim uslovima rada i pri čestoj primeni. Prekidač s plovkom s ugrađenom zaštitom od kamenca (DGT) deo je sveobuhvatne sigurnosne opreme osmišljene tako da zaštiti korisnika i uređaj.

Obeležja i prednosti
Veći učinak čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
  • Kontinualno podesiva regulacija sadržaja vlage u pari ili mlazu vrele vode, direktno na uređaju.
  • Regulacija količine pare može se prilagođavati pojedinačnim poslovima.
Maksimalna efikasnost
  • Gorionik izuzetne snage sa stajaćom grejnom spiralom i trajnim paljenjem bez praskanja.
  • Automatsko isključivanje gorionika kod nedostatka vode i pregrevanja.
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjem
  • Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V.
  • Elektro start za jednostavno uključivanje bez utroška snage.
Rukovanje prilagođeno korisniku
  • Broj obrtaja se u Stand-by režimu automatski regulisan. To čuva motor i istovremeno štedi energiju.
  • Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 450 - 900
Radni pritisak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 98
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,6
Mlazna veličina 048
Rezervoar za gorivo (l) 34
Vrsta pogona Dizel
Proizvođač motora Yanmar
Tip motora L 100 V
broj istovremenih korisnika 1
Mobilnost korpa
Težina (sa priborom) (kg) 199,2
Težina sa ambalažom (kg) 205

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Okvir u obliku kaveza
  • Elektrostart
  • stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Čistač pod visokim pritiskom HDS 1000 De Weed
Područja primene
  • Efikasno, bez hemikalija i udobno uklanjanje korova u okruženju zajednice
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.