Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De

Novi kompresorski čistač na vruću vodu HDS 8/20 De izdvaja se snažnim dizel-motorom i robusnom Kärcherovom klipnom pumpom čak i tamo gde nema priključka za struju.

Snažan dizel motor sa električnim pokretanjem, robusna i izdržljiva klipna pumpa visokog pritiska i visoko efikasna tehnologija gorionika kod našeg kompresorskog čistača sa vrelom vodom HDS 8/20 D obezbeđuju izvanredne rezultate čišćenja i u otežanim uslovima, kao što su područja bez strujnog napajanja. Idealno za primenu u građevinarstvu, opštinama ili za pružaoce usluga u građevinskim objektima, sa količinom vode od 800 litara na sat i radnim pritiskom od 200 bara uređaj se odlikuje velikom sposobnošću uklanjanja tvrdokornih prljavština. Pri tome integrisani rezervoar za gorivo od 30 litara omogućava dug period korišćenja. Proverena sigurnosna tehnika koja se sastoji od termičkog i sigurnosnog ventila, filtera za vodu, nadzora temperature izduvnih gasova, kao i sistema za meku amortizaciju (SDS), pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan čelični ram štiti uređaj od spoljašnjih oštećenja. Osim toga, u standardnu opremu spadaju neprobojne gume, točak sa parkirnom kočnicom, ergonomske drške za guranje i prekidač za izbor sa jednim dugmetom za jednostavno rukovanje. Dodatna oprema kao što je crevo visokog pritiska i koplje se jednostavno mogu smestiti direktno na uređaju.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De: Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Omogućava nezavisnost od eksternih izvora energije. Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Sa komfornim električnim startom.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De: Visok stepen mobilnosti
Velike, neprobojne gume i točak sa parkirnom kočnicom. Drške za guranje za jednostavan transport i mogućnosti manevrisanja. Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De: Robusna izvedba za najteže primene
Stabilan ram od čeličnih cevi štiti uređaj od spoljašnjih delovanja. Dokazana sigurnosna tehnika, kao što su termo i sigurnosni ventil, i filter za vodu. Pogodna za kranski utovar za delatnosti iznajmljivanja i građevinsku industriju.
Koncept dodatne opreme
  • Mogućnosti za čuvanje delova pribora nalaze se direktno na uređaju.
  • EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
  • Ergonomska drška kao i čuvanje creva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 800
Radni pritisak (bar/MPa) 200 / 20
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) max. 80
Ulazna temperatura (°C) 30
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 5,9
Rezervoar za gorivo (l) 30
Gorivo Dizel / Lako ulje
Vrsta pogona Dizel
broj istovremenih korisnika 1
Mobilnost korpa
Težina (sa priborom) (kg) 243
Težina sa ambalažom (kg) 248
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1130 x 910 x 895

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
  • Okvir u obliku kaveza
  • Elektrostart
  • stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De
Videos
Područja primene
  • Idealno za građevinsku i transportnu industriju, za čišćenje mašina ili vozila
  • Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća za sektor profesionalnog čišćenja i komunalne delatnosti
Pribor
Sredstva za čišćenje
