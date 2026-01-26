Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 De
Novi kompresorski čistač na vruću vodu HDS 8/20 De izdvaja se snažnim dizel-motorom i robusnom Kärcherovom klipnom pumpom čak i tamo gde nema priključka za struju.
Snažan dizel motor sa električnim pokretanjem, robusna i izdržljiva klipna pumpa visokog pritiska i visoko efikasna tehnologija gorionika kod našeg kompresorskog čistača sa vrelom vodom HDS 8/20 D obezbeđuju izvanredne rezultate čišćenja i u otežanim uslovima, kao što su područja bez strujnog napajanja. Idealno za primenu u građevinarstvu, opštinama ili za pružaoce usluga u građevinskim objektima, sa količinom vode od 800 litara na sat i radnim pritiskom od 200 bara uređaj se odlikuje velikom sposobnošću uklanjanja tvrdokornih prljavština. Pri tome integrisani rezervoar za gorivo od 30 litara omogućava dug period korišćenja. Proverena sigurnosna tehnika koja se sastoji od termičkog i sigurnosnog ventila, filtera za vodu, nadzora temperature izduvnih gasova, kao i sistema za meku amortizaciju (SDS), pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan čelični ram štiti uređaj od spoljašnjih oštećenja. Osim toga, u standardnu opremu spadaju neprobojne gume, točak sa parkirnom kočnicom, ergonomske drške za guranje i prekidač za izbor sa jednim dugmetom za jednostavno rukovanje. Dodatna oprema kao što je crevo visokog pritiska i koplje se jednostavno mogu smestiti direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Ekonomičan dizel motor sa unutrašnjim sagorevanjemOmogućava nezavisnost od eksternih izvora energije. Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Sa komfornim električnim startom.
Visok stepen mobilnostiVelike, neprobojne gume i točak sa parkirnom kočnicom. Drške za guranje za jednostavan transport i mogućnosti manevrisanja. Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Robusna izvedba za najteže primeneStabilan ram od čeličnih cevi štiti uređaj od spoljašnjih delovanja. Dokazana sigurnosna tehnika, kao što su termo i sigurnosni ventil, i filter za vodu. Pogodna za kranski utovar za delatnosti iznajmljivanja i građevinsku industriju.
Koncept dodatne opreme
- Mogućnosti za čuvanje delova pribora nalaze se direktno na uređaju.
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- Ergonomska drška kao i čuvanje creva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|800
|Radni pritisak (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ulazna temperatura (°C)
|30
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,9
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Gorivo
|Dizel / Lako ulje
|Vrsta pogona
|Dizel
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Težina (sa priborom) (kg)
|243
|Težina sa ambalažom (kg)
|248
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Okvir u obliku kaveza
- Elektrostart
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Područja primene
- Idealno za građevinsku i transportnu industriju, za čišćenje mašina ili vozila
- Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća za sektor profesionalnog čišćenja i komunalne delatnosti
Sredstva za čišćenje
