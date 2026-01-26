Snažan dizel motor sa električnim pokretanjem, robusna i izdržljiva klipna pumpa visokog pritiska i visoko efikasna tehnologija gorionika kod našeg kompresorskog čistača sa vrelom vodom HDS 8/20 D obezbeđuju izvanredne rezultate čišćenja i u otežanim uslovima, kao što su područja bez strujnog napajanja. Idealno za primenu u građevinarstvu, opštinama ili za pružaoce usluga u građevinskim objektima, sa količinom vode od 800 litara na sat i radnim pritiskom od 200 bara uređaj se odlikuje velikom sposobnošću uklanjanja tvrdokornih prljavština. Pri tome integrisani rezervoar za gorivo od 30 litara omogućava dug period korišćenja. Proverena sigurnosna tehnika koja se sastoji od termičkog i sigurnosnog ventila, filtera za vodu, nadzora temperature izduvnih gasova, kao i sistema za meku amortizaciju (SDS), pouzdano štiti sve važne komponente, dok robustan čelični ram štiti uređaj od spoljašnjih oštećenja. Osim toga, u standardnu opremu spadaju neprobojne gume, točak sa parkirnom kočnicom, ergonomske drške za guranje i prekidač za izbor sa jednim dugmetom za jednostavno rukovanje. Dodatna oprema kao što je crevo visokog pritiska i koplje se jednostavno mogu smestiti direktno na uređaju.