Sa količinom vode od 800 litara na sat i radnim pritiskom od 200 bara naš kompresorski čistač sa vrelom vodom HDS 8/20 G se odlikuje velikom sposobnošću čak i za najzahtevnije zadatke čišćenja u građevinarstvu, opštinama ili za pružaoce usluga u građevinskim objektima. Pogonjen snažnim benzinskim motorom, koji eksterno strujno napajanje čini suvišnim, uređaj otklanja i tvrdokorne nečistoće, kao što su na primer grafiti ili maziva. To obezbeđuje visoko efikasna i izdržljiva tehnologija gorionika, isto kao i robusna klipna pumpa visokog pritiska. Integrisani rezervoar za gorivo od 30 litara pritom omogućava dugo vreme rada. Radi zaštite svih važnih komponenti, HDS 8/20 G je opremljen raznovrsnom sigurnosnom tehnikom, kao što su termički i sigurnosni ventil, veliki filter za vodu, nadzor temperature izduvnih gasova ili sistem za meku amortizaciju (SDS). Visoka ergonomičnost, mobilnost, robusnost i jednostavnost rukovanja su između ostalog osigurani neprobojnim gumama, točkom sa parkirnom kočnicom, prekidačem za izbor sa jednim dugmetom i stabilnim čeličnim ramom. Dodatna oprema kao što je crevo visokog pritiska i koplje se jednostavno mogu smestiti direktno na uređaju.