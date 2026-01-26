Čistač pod visokim pritiskom HDS 8/20 G
Kompresorski čistač na vruću vodu HDS 8/20 G s benzinskim motorom, robusnom klipnom pumpom kao i efikasnom tehnologijom gorionika za teške poslove čišćenja, bez strujnog napajanja.
Sa količinom vode od 800 litara na sat i radnim pritiskom od 200 bara naš kompresorski čistač sa vrelom vodom HDS 8/20 G se odlikuje velikom sposobnošću čak i za najzahtevnije zadatke čišćenja u građevinarstvu, opštinama ili za pružaoce usluga u građevinskim objektima. Pogonjen snažnim benzinskim motorom, koji eksterno strujno napajanje čini suvišnim, uređaj otklanja i tvrdokorne nečistoće, kao što su na primer grafiti ili maziva. To obezbeđuje visoko efikasna i izdržljiva tehnologija gorionika, isto kao i robusna klipna pumpa visokog pritiska. Integrisani rezervoar za gorivo od 30 litara pritom omogućava dugo vreme rada. Radi zaštite svih važnih komponenti, HDS 8/20 G je opremljen raznovrsnom sigurnosnom tehnikom, kao što su termički i sigurnosni ventil, veliki filter za vodu, nadzor temperature izduvnih gasova ili sistem za meku amortizaciju (SDS). Visoka ergonomičnost, mobilnost, robusnost i jednostavnost rukovanja su između ostalog osigurani neprobojnim gumama, točkom sa parkirnom kočnicom, prekidačem za izbor sa jednim dugmetom i stabilnim čeličnim ramom. Dodatna oprema kao što je crevo visokog pritiska i koplje se jednostavno mogu smestiti direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Snažan benzinski motorOmogućava nezavisnost od eksternih izvora energije. Odgovara specifikacijama standarda za emisije gasova EU STAGE V. Komforno ručno startovanje potezanjem sajle.
Visok stepen mobilnostiVelike, neprobojne gume i točak sa parkirnom kočnicom. Drške za guranje za jednostavan transport i mogućnosti manevrisanja. Moguć je kranski utovar zahvaljujući stabilnom ramu od čeličnih cevi.
Robusna izvedba za najteže primeneStabilan ram od čeličnih cevi štiti uređaj od spoljašnjih delovanja. Dokazana sigurnosna tehnika, kao što su termo i sigurnosni ventil, i filter za vodu. Pogodna za kranski utovar za delatnosti iznajmljivanja i građevinsku industriju.
Koncept dodatne opreme
- Mogućnosti za čuvanje delova pribora nalaze se direktno na uređaju.
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- Ergonomska drška kao i čuvanje creva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|800
|Radni pritisak (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ulazna temperatura (°C)
|30
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|5,9
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Gorivo
|Dizel / Lako ulje
|Vrsta pogona
|Benzin
|broj istovremenih korisnika
|1
|Mobilnost
|korpa
|Težina (sa priborom) (kg)
|175
|Težina sa ambalažom (kg)
|180
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Okvir u obliku kaveza
- stabilan okvir od čeličnih cevi za rukovanje pomoću dizalice
Područja primene
- Idealno za građevinsku i transportnu industriju, za čišćenje mašina ili vozila
- Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća za sektor profesionalnog čišćenja i komunalne delatnosti
Pribor
Sredstva za čišćenje
