Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Nova vrsta izolacije bojlera kod našeg visokopritisnog čistača s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M smanjuje potrošnju struje električno grejanog uređaja (12 kW) u stendbaj načinu rada za 40 posto.
Nečistoće koje sadrže masti i ulja najefikasnije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85°C, pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integrisanoj komori za brzo zagrevanje moguće čak i trajno održavati 45°C. Takođe, i novi EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju se u inovativna obeležja opreme ovog električno grejanog uređaja: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom efikasnošću. To osiguravaju, između ostalog, Visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency nivo, koji automatski prebacuje uređaj u štedljiv način rada pri 60°C.
Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
- Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
- Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
- Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
- Do 30 ° C u neprekidnom radu
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
- Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Priključna snaga (kW)
|17,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Grejna snaga (kW)
|12
|Težina (sa priborom) (kg)
|119,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|130,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Two detergent tanks
- Servo upravljanje
Područja primene
- Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
Pribor
Sredstva za čišćenje
