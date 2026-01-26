Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW

Nova vrsta izolacije bojlera kod našeg visokopritisnog čistača s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M smanjuje potrošnju struje električno grejanog uređaja (12 kW) u stendbaj načinu rada za 40 posto.

Nečistoće koje sadrže masti i ulja najefikasnije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85°C, pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integrisanoj komori za brzo zagrevanje moguće čak i trajno održavati 45°C. Takođe, i novi EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju se u inovativna obeležja opreme ovog električno grejanog uređaja: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom efikasnošću. To osiguravaju, između ostalog, Visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency nivo, koji automatski prebacuje uređaj u štedljiv način rada pri 60°C.

Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
  • Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
  • Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
  • Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 30 ° C u neprekidnom radu
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
  • Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 30 - max. 85
Priključna snaga (kW) 17,5
Napojni kabl (m) 5
Grejna snaga (kW) 12
Težina (sa priborom) (kg) 119,7
Težina sa ambalažom (kg) 130,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Two detergent tanks
  • Servo upravljanje
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Područja primene
  • Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.