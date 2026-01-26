Nečistoće koje sadrže masti i ulja najefikasnije se odstranjuju pomoću visokih temperatura. Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M pruža maksimalnu radnu temperaturu od 85°C, pa je stoga najbolje opremljen za takve zadatke, pri čemu je zahvaljujući funkciji Servo Control i integrisanoj komori za brzo zagrevanje moguće čak i trajno održavati 45°C. Takođe, i novi EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači ubrajaju se u inovativna obeležja opreme ovog električno grejanog uređaja: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Osim toga, HDS E 8/16-4 M osvaja odličnom energetskom efikasnošću. To osiguravaju, između ostalog, Visokokvalitetna nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto, kao i patentirani eco!efficiency nivo, koji automatski prebacuje uređaj u štedljiv način rada pri 60°C.