Inovativni kompresorski čistač na vrelu vodu HDS E 8/16-4M, koji se električno zagreva, podmićuje zahvaljujući izvanrednoj energetskoj efikasnosti i naročito visokoj radnoj temperaturi. Zahvaljujući novoj vrsti, jake izolacije bojlera od specijalne pene potrošnja struje uređaja u konstantnom Stand by režimu rada se drastično smanjila. Time može da se uštedi do 40 % energije. Eco!effiency režim automatski prebacuje uređaj u naročito efikasan režim rada od 60° C i na taj način štedi skupocene resurse. Naročito visoka radna temperatura od maksimalno 85° C je prednost specijalno kod prljavih materija koje sadrže masti i ulja, pri čemu zahvaljujući servo kontrolni može da se održava u konstantnom režimu rada do 80 ° C. Zahvaljujući komori za brzo zagrevanje značajno se skraćuje vreme preliminarnog zagrevanja. Kompresorski čistač na vrelu vodu se primenjuje svuda, gde su izduvni gasovi smetnja ili su sasvim zabranjeni, npr. u režimima rada sa životnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim režimima rada.