HDS E 8/16-4 M sa električnim bojlerom primenjuje se tamo, gde su izduvni gasovi nepoželjni. Zahvaljujući novoj vrsti izolacije bojlera i eco!efficiency stepenu čuva budžet i životnu sredinu.

Inovativni kompresorski čistač na vrelu vodu HDS E 8/16-4M, koji se električno zagreva, podmićuje zahvaljujući izvanrednoj energetskoj efikasnosti i naročito visokoj radnoj temperaturi. Zahvaljujući novoj vrsti, jake izolacije bojlera od specijalne pene potrošnja struje uređaja u konstantnom Stand by režimu rada se drastično smanjila. Time može da se uštedi do 40 % energije. Eco!effiency režim automatski prebacuje uređaj u naročito efikasan režim rada od 60° C i na taj način štedi skupocene resurse. Naročito visoka radna temperatura od maksimalno 85° C je prednost specijalno kod prljavih materija koje sadrže masti i ulja, pri čemu zahvaljujući servo kontrolni može da se održava u konstantnom režimu rada do 80 ° C. Zahvaljujući komori za brzo zagrevanje značajno se skraćuje vreme preliminarnog zagrevanja. Kompresorski čistač na vrelu vodu se primenjuje svuda, gde su izduvni gasovi smetnja ili su sasvim zabranjeni, npr. u režimima rada sa životnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim režimima rada.

Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
  • Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
  • Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
  • Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 45 °C tokom neprekidnog rada pod punim opterećenjem ili do 70 °C sa servo upravljanjem.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
  • Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 45 - max. 85
Priključna snaga (kW) 29,5
Napojni kabl (m) 5
Grejna snaga (kW) 24
Težina (sa priborom) (kg) 122,1
Težina sa ambalažom (kg) 133,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Two detergent tanks
  • Servo upravljanje
  • Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
