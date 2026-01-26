Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16-4 M 24KW
HDS E 8/16-4 M sa električnim bojlerom primenjuje se tamo, gde su izduvni gasovi nepoželjni. Zahvaljujući novoj vrsti izolacije bojlera i eco!efficiency stepenu čuva budžet i životnu sredinu.
Inovativni kompresorski čistač na vrelu vodu HDS E 8/16-4M, koji se električno zagreva, podmićuje zahvaljujući izvanrednoj energetskoj efikasnosti i naročito visokoj radnoj temperaturi. Zahvaljujući novoj vrsti, jake izolacije bojlera od specijalne pene potrošnja struje uređaja u konstantnom Stand by režimu rada se drastično smanjila. Time može da se uštedi do 40 % energije. Eco!effiency režim automatski prebacuje uređaj u naročito efikasan režim rada od 60° C i na taj način štedi skupocene resurse. Naročito visoka radna temperatura od maksimalno 85° C je prednost specijalno kod prljavih materija koje sadrže masti i ulja, pri čemu zahvaljujući servo kontrolni može da se održava u konstantnom režimu rada do 80 ° C. Zahvaljujući komori za brzo zagrevanje značajno se skraćuje vreme preliminarnog zagrevanja. Kompresorski čistač na vrelu vodu se primenjuje svuda, gde su izduvni gasovi smetnja ili su sasvim zabranjeni, npr. u režimima rada sa životnim namirnicama, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim režimima rada.
Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
- Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
- Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
- Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
- Do 45 °C tokom neprekidnog rada pod punim opterećenjem ili do 70 °C sa servo upravljanjem.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
- Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Priključna snaga (kW)
|29,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Grejna snaga (kW)
|24
|Težina (sa priborom) (kg)
|122,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|133,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Two detergent tanks
- Servo upravljanje
Područja primene
- Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
