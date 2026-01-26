Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16 -4 M 36 kW

S enormnom snagom grejanja od 36 kW naš električno grejani visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M najjači je u svojoj klasi. S EASY!Force visokopritisnim pištoljem.

Tamo gde izduvni gasovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom naši električno grejani visokopritisni čistači s vrućom vodom pravi su izbor. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grejanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi, a istovremeno je i izuzetno energetski efikasan. Ovu efikasnost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency nivo, koji radnu temperaturu od najviše 85°C smanjuje na 60°C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85°C posebno je pogodna kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80°C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti.

Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
  • Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
  • Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
  • Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
  • Do 58 °C u trajnom režimu pod punim opterećenjem ili 80 °C preko Servo Control.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
  • Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 760
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 58 - max. 85
Priključna snaga (kW) 41,5
Napojni kabl (m) 5
Grejna snaga (kW) 36
Težina (sa priborom) (kg) 123,5
Težina sa ambalažom (kg) 134,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica

Oprema

  • Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Two detergent tanks
  • Servo upravljanje
Područja primene
  • Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
