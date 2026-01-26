Tamo gde izduvni gasovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom naši električno grejani visokopritisni čistači s vrućom vodom pravi su izbor. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grejanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi, a istovremeno je i izuzetno energetski efikasan. Ovu efikasnost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency nivo, koji radnu temperaturu od najviše 85°C smanjuje na 60°C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85°C posebno je pogodna kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80°C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti.