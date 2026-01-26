Čistač pod visokim pritiskom HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
S enormnom snagom grejanja od 36 kW naš električno grejani visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS E 8/16-4 M najjači je u svojoj klasi. S EASY!Force visokopritisnim pištoljem.
Tamo gde izduvni gasovi nisu poželjni ili su čak zabranjeni zakonom naši električno grejani visokopritisni čistači s vrućom vodom pravi su izbor. HDS E 8/16-4 M sa svojom snagom grejanja od 36 kW najjači je uređaj u svojoj klasi, a istovremeno je i izuzetno energetski efikasan. Ovu efikasnost omogućuju, između ostalog, naš patentirani eco!efficiency nivo, koji radnu temperaturu od najviše 85°C smanjuje na 60°C, kao i nova izolacija bojlera, koja u stendbaj načinu rada smanjuje potrošnju električne energije za 40 posto. Visoka radna temperatura od maksimalno 85°C posebno je pogodna kod nečistoća koje sadrže masti i ulja, pri čemu se zahvaljujući funkciji Servo Control može održavati temperatura od 80°C u trajnom načinu rada. Ostale Kärcherove inovacije, kao EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači, olakšavaju rad vlasnicima i korisnicima: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti.
Obeležja i prednosti
Izuzetno energetski efikasno, za veliku uštedu troškova
- Ušteda energije u režimu mirovanja zahvaljujući izolaciji iznosi 40%.
- Jedinstveni eco!efficiency režim.
Izuzetno visoka radna temperatura
- Veliki rezervoar za vodu (maks. 85 °C).
- Do 58 °C u trajnom režimu pod punim opterećenjem ili 80 °C preko Servo Control.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Servo upravljanje
- Za jasno povećanu temperaturu vode na priboru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 760
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Priključna snaga (kW)
|41,5
|Napojni kabl (m)
|5
|Grejna snaga (kW)
|36
|Težina (sa priborom) (kg)
|123,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|134,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 6, 250 bara
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Električno zagrevanje bez izduvnih gasova
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Two detergent tanks
- Servo upravljanje
Područja primene
- Visokopritisni čistač za čišćenje vrućom vodom zagrejanom na struju bez izduvnih gasova u zatvorenom prostoru
Pribor
Sredstva za čišćenje
