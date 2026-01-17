Bez kompromisa u svim pitanjima: uz maksimalan pritisak, maksimalnu dobavnu količinu vode, visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 M najjači je uređaj iz Kärcher srednje klase. Inovativni eco!efficiency nivo, kao i precizno doziranje sredstva za čišćenje i optimizirana tehnika plamenika smanjuju opterećenja za okolinu i za vaš novčanik na minimum, dok patentirana tehnologija mlaznica, keramički klipovi, turboduvaljka i odličan stepen efikasnosti pumpe osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Optimalno je i rukovanje – odlikuje ga, na primer, ploča s instrumentima kojom se rukuje intuitivno, LED ekran i promišljen koncept mobilnosti, što izuzetno pojednostavljuje rukovanje uređajem i njegov transport. Osim toga, jednostavni su i svi radovi servisiranja i održavanja, budući da su sve relevantne komponente lako pristupačne, a podaci o radu mogu se uvek praktično pozvati.