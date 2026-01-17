Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 M – snažni Kärcher trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom srednje klase. S 4-polnim elektrom. s vodenim hlađenjem, 2 rezervoara za sred. za čišćenje, servisnom elektronikom.
Bez kompromisa u svim pitanjima: uz maksimalan pritisak, maksimalnu dobavnu količinu vode, visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 M najjači je uređaj iz Kärcher srednje klase. Inovativni eco!efficiency nivo, kao i precizno doziranje sredstva za čišćenje i optimizirana tehnika plamenika smanjuju opterećenja za okolinu i za vaš novčanik na minimum, dok patentirana tehnologija mlaznica, keramički klipovi, turboduvaljka i odličan stepen efikasnosti pumpe osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Optimalno je i rukovanje – odlikuje ga, na primer, ploča s instrumentima kojom se rukuje intuitivno, LED ekran i promišljen koncept mobilnosti, što izuzetno pojednostavljuje rukovanje uređajem i njegov transport. Osim toga, jednostavni su i svi radovi servisiranja i održavanja, budući da su sve relevantne komponente lako pristupačne, a podaci o radu mogu se uvek praktično pozvati.
Obeležja i prednosti
EfikasnostU eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode. Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Maksimalna efikasnostDokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Operativna bezbednostVeliki, integrisani fini vodeni filter pouzdano štiti visokopritisnu pumpu od sitnih čestica prljavštine. Ugrađeni termostat izduvnog vazduha isključuje motor ako je temperatura preko 300 °C. Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
Čuvanje
- Bezbedna i prostrana pregrada za odlaganje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
- Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera sa velikim, gumom obloženim točkovima i upravljačkim valjkom.
- Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna snaga (kW)
|7,8
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|6,4
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|5,1
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|168
|Težina sa ambalažom (kg)
|180
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
- Kontrolni panel sa svetlećim displejem
- Ventil pritiska
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
