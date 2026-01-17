Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 M

HDS 10/20-4 M – snažni Kärcher trofazni visokoprit. čistač s vrućom vodom srednje klase. S 4-polnim elektrom. s vodenim hlađenjem, 2 rezervoara za sred. za čišćenje, servisnom elektronikom.

Bez kompromisa u svim pitanjima: uz maksimalan pritisak, maksimalnu dobavnu količinu vode, visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 10/20-4 M najjači je uređaj iz Kärcher srednje klase. Inovativni eco!efficiency nivo, kao i precizno doziranje sredstva za čišćenje i optimizirana tehnika plamenika smanjuju opterećenja za okolinu i za vaš novčanik na minimum, dok patentirana tehnologija mlaznica, keramički klipovi, turboduvaljka i odličan stepen efikasnosti pumpe osiguravaju najbolje rezultate čišćenja. Optimalno je i rukovanje – odlikuje ga, na primer, ploča s instrumentima kojom se rukuje intuitivno, LED ekran i promišljen koncept mobilnosti, što izuzetno pojednostavljuje rukovanje uređajem i njegov transport. Osim toga, jednostavni su i svi radovi servisiranja i održavanja, budući da su sve relevantne komponente lako pristupačne, a podaci o radu mogu se uvek praktično pozvati.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 M: Efikasnost
Efikasnost
U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode. Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 M: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 10/20-4 M: Operativna bezbednost
Operativna bezbednost
Veliki, integrisani fini vodeni filter pouzdano štiti visokopritisnu pumpu od sitnih čestica prljavštine. Ugrađeni termostat izduvnog vazduha isključuje motor ako je temperatura preko 300 °C. Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
Čuvanje
  • Bezbedna i prostrana pregrada za odlaganje zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
  • Kuke za odlaganje mrežnog kabla i visokopritisnog creva.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera sa velikim, gumom obloženim točkovima i upravljačkim valjkom.
  • Integrisan nagib za olakšavanje transporta preko stepenika i ivičnjaka.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Priključna snaga (kW) 7,8
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 6,4
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 5,1
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 168
Težina sa ambalažom (kg) 180
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Deterdžent funkcija: 20 + 10 l tank
  • ANTI!Twist
  • Rezervoari za sredstva za čišćenje, sredstvo za zaštitu od kamenca i za gorivo se mogu puniti sa spoljašnje strane
  • Kontrolni panel sa svetlećim displejem
  • Ventil pritiska
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
