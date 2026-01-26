HDS 12/18-4 S: Ovaj početnički uređaj u superklasi Kärcher visokopritisnih čistača na vruću vodu odlikuje se velikom dobavnom količinom vode, koja opcionalno omogućuje čak i rad drugom mlaznom cevi. Pri tome visokopritisni pištolj EASY!Force koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu. Ovim visokopritisnim čistačem rukuje se intuitivno i jednostavan je za transport, a zahvaljujući eco!efficiency nivou, optimiziranoj tehnici plamenika, kao i tačnom doziranju sredstva za čišćenje maksimalno je efikasan i pri radu čuva okolinu. Odličan efekat čišćenja, između ostalog, osigurava patentirana tehnologija mlaznica, aksijalna pumpa s 3 keramička klipa i turboduvaljka, dok je zbog preciznog nadziranja izduvnih gasova u svako doba zagarantovana radna sigurnost. Osim toga, robusna šasija otporna na koroziju bez problema izdržava i teže primene, a posebno je jednostavna i komforna. To osigurava lak pristup svim važnim komponentama, kao i mogućnost uvida u radne podatke u svako doba.