Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 S
Snažni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 12/18-4 S uverava velikom dobavnom količinom, kao i optimiziranom tehnikom plamenika za štedljivi rad.
HDS 12/18-4 S: Ovaj početnički uređaj u superklasi Kärcher visokopritisnih čistača na vruću vodu odlikuje se velikom dobavnom količinom vode, koja opcionalno omogućuje čak i rad drugom mlaznom cevi. Pri tome visokopritisni pištolj EASY!Force koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu. Ovim visokopritisnim čistačem rukuje se intuitivno i jednostavan je za transport, a zahvaljujući eco!efficiency nivou, optimiziranoj tehnici plamenika, kao i tačnom doziranju sredstva za čišćenje maksimalno je efikasan i pri radu čuva okolinu. Odličan efekat čišćenja, između ostalog, osigurava patentirana tehnologija mlaznica, aksijalna pumpa s 3 keramička klipa i turboduvaljka, dok je zbog preciznog nadziranja izduvnih gasova u svako doba zagarantovana radna sigurnost. Osim toga, robusna šasija otporna na koroziju bez problema izdržava i teže primene, a posebno je jednostavna i komforna. To osigurava lak pristup svim važnim komponentama, kao i mogućnost uvida u radne podatke u svako doba.
Obeležja i prednosti
Visoka efikasnost
- U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode.
- Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Pouzdanost
- Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
- Moguće učitavanje operativnih podataka (vreme upotrebe uređaja i neophodno servisiranje).
Maksimalna efikasnost
- Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
- Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa.
Čuvanje
- Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
- Podjednako komforan za desnoruke i levoruke operatere, a idealan za montažu seta za udvostručeno prskanje sa iste mašine.
Doziranje deterdženta
- Precizni ventil za doziranje garantuje nisku potrošnju.
- Jednostavna promena rezervoara sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Automatsko ispiranje u nultoj poziciji.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1200
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|7,7
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|6,2
|Priključna snaga (kW)
|8,4
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|178
|Težina sa ambalažom (kg)
|190
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Ventil pritiska
- Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
