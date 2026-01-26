Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 S

Snažni visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 12/18-4 S uverava velikom dobavnom količinom, kao i optimiziranom tehnikom plamenika za štedljivi rad.

HDS 12/18-4 S: Ovaj početnički uređaj u superklasi Kärcher visokopritisnih čistača na vruću vodu odlikuje se velikom dobavnom količinom vode, koja opcionalno omogućuje čak i rad drugom mlaznom cevi. Pri tome visokopritisni pištolj EASY!Force koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu. Ovim visokopritisnim čistačem rukuje se intuitivno i jednostavan je za transport, a zahvaljujući eco!efficiency nivou, optimiziranoj tehnici plamenika, kao i tačnom doziranju sredstva za čišćenje maksimalno je efikasan i pri radu čuva okolinu. Odličan efekat čišćenja, između ostalog, osigurava patentirana tehnologija mlaznica, aksijalna pumpa s 3 keramička klipa i turboduvaljka, dok je zbog preciznog nadziranja izduvnih gasova u svako doba zagarantovana radna sigurnost. Osim toga, robusna šasija otporna na koroziju bez problema izdržava i teže primene, a posebno je jednostavna i komforna. To osigurava lak pristup svim važnim komponentama, kao i mogućnost uvida u radne podatke u svako doba.

Obeležja i prednosti
Visoka efikasnost
  • U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode.
  • Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Pouzdanost
  • Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
  • Moguće učitavanje operativnih podataka (vreme upotrebe uređaja i neophodno servisiranje).
Maksimalna efikasnost
  • Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
  • Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa.
Čuvanje
  • Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
  • Podjednako komforan za desnoruke i levoruke operatere, a idealan za montažu seta za udvostručeno prskanje sa iste mašine.
Doziranje deterdženta
  • Precizni ventil za doziranje garantuje nisku potrošnju.
  • Jednostavna promena rezervoara sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Automatsko ispiranje u nultoj poziciji.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1200
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 7,7
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 6,2
Priključna snaga (kW) 8,4
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 178
Težina sa ambalažom (kg) 190
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 400 bar
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Ventil pritiska
  • Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 12/18-4 S
Videos
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

