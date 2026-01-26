Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 S je najmoćniji kompresorski čistač na vruću vodu superklase i opremljen je četvoropolnim elektromotorom s vodenim hlađenjem.

Maksimalne performanse kompresorskog čistača superklase na vruću vodu kompanije Kärcher: HDS 13/20-4 S je najmoćnija mašina koju nudimo. Visok protok vode omogućava upotrebu dve cevi istovremeno, što pojednostavljuje i ubrzava poslove. EASY!Force kompresorski pištolj sa okidačem koristi silu trzaja mlaza pod visokim pritiskom i smanjuje silu držanja koju operater primenjuje na nulu. Mašina je veoma efikasna i pruža impresivne rezultate čišćenja zahvaljujući raznim svojstvima inovativne opreme, poput eco!efficiency režima, servisne sklopke za regulisanje tvrdoće vode, turbokompresora, jedinice za precizno doziranje deterdženta, optimizovanog gorionika, pumpe velike efikasnosti i na kraju, ali jednako važno, patentirane tehnologije mlaznice. Ostala karakteristična svojstva su lakoća upotrebe, pametan koncept mobilnosti, kao i pristupačnost svih važnih komponenti. Sva ova svojstva korisniku olakšavaju rukovanje, transport i servisiranje.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S: Visoka efikasnost
Visoka efikasnost
U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode. Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S: Pouzdanost
Pouzdanost
Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi. Moguće učitavanje operativnih podataka (vreme upotrebe uređaja i neophodno servisiranje).
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S: Maksimalna efikasnost
Maksimalna efikasnost
Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Čuvanje
  • Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
  • Podjednako komforan za desnoruke i levoruke operatere, a idealan za montažu seta za udvostručeno prskanje sa iste mašine.
Doziranje deterdženta
  • Precizni ventil za doziranje garantuje nisku potrošnju.
  • Jednostavna promena rezervoara sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Automatsko ispiranje u nultoj poziciji.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1300
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (dovod 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 8,3
Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h) 6,6
Priključna snaga (kW) 9,3
Napojni kabl (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 25
Težina (sa priborom) (kg) 188,5
Težina sa ambalažom (kg) 200,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
  • Mlazna cev: 1050 mm
  • Snažna mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Ventil pritiska
  • Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje
  • Polno reverzibilni utikač (3~)
  • Sistem laganog prigušenja (SDS)
  • Servisna elektronika sa LED displejem
  • Two detergent tanks
  • Zaštita od rada na suvo
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
Videos
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.