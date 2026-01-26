Maksimalne performanse kompresorskog čistača superklase na vruću vodu kompanije Kärcher: HDS 13/20-4 S je najmoćnija mašina koju nudimo. Visok protok vode omogućava upotrebu dve cevi istovremeno, što pojednostavljuje i ubrzava poslove. EASY!Force kompresorski pištolj sa okidačem koristi silu trzaja mlaza pod visokim pritiskom i smanjuje silu držanja koju operater primenjuje na nulu. Mašina je veoma efikasna i pruža impresivne rezultate čišćenja zahvaljujući raznim svojstvima inovativne opreme, poput eco!efficiency režima, servisne sklopke za regulisanje tvrdoće vode, turbokompresora, jedinice za precizno doziranje deterdženta, optimizovanog gorionika, pumpe velike efikasnosti i na kraju, ali jednako važno, patentirane tehnologije mlaznice. Ostala karakteristična svojstva su lakoća upotrebe, pametan koncept mobilnosti, kao i pristupačnost svih važnih komponenti. Sva ova svojstva korisniku olakšavaju rukovanje, transport i servisiranje.