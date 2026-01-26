Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 S je najmoćniji kompresorski čistač na vruću vodu superklase i opremljen je četvoropolnim elektromotorom s vodenim hlađenjem.
Maksimalne performanse kompresorskog čistača superklase na vruću vodu kompanije Kärcher: HDS 13/20-4 S je najmoćnija mašina koju nudimo. Visok protok vode omogućava upotrebu dve cevi istovremeno, što pojednostavljuje i ubrzava poslove. EASY!Force kompresorski pištolj sa okidačem koristi silu trzaja mlaza pod visokim pritiskom i smanjuje silu držanja koju operater primenjuje na nulu. Mašina je veoma efikasna i pruža impresivne rezultate čišćenja zahvaljujući raznim svojstvima inovativne opreme, poput eco!efficiency režima, servisne sklopke za regulisanje tvrdoće vode, turbokompresora, jedinice za precizno doziranje deterdženta, optimizovanog gorionika, pumpe velike efikasnosti i na kraju, ali jednako važno, patentirane tehnologije mlaznice. Ostala karakteristična svojstva su lakoća upotrebe, pametan koncept mobilnosti, kao i pristupačnost svih važnih komponenti. Sva ova svojstva korisniku olakšavaju rukovanje, transport i servisiranje.
Obeležja i prednosti
Visoka efikasnostU eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode. Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
PouzdanostSistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi. Moguće učitavanje operativnih podataka (vreme upotrebe uređaja i neophodno servisiranje).
Maksimalna efikasnostDokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika. Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Čuvanje
- Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
- Podjednako komforan za desnoruke i levoruke operatere, a idealan za montažu seta za udvostručeno prskanje sa iste mašine.
Doziranje deterdženta
- Precizni ventil za doziranje garantuje nisku potrošnju.
- Jednostavna promena rezervoara sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Automatsko ispiranje u nultoj poziciji.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1300
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|8,3
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|6,6
|Priključna snaga (kW)
|9,3
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|188,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|200,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Ventil pritiska
- Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Videos
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.