Čistač pod visokim pritiskom HDS 13/20-4 SX
HDS 13/20-4 SX: najmoćniji kompresorski čistač na vruću vodu superklase opremljen je integrisanom motalicom za crevo i crevom dužine 20 m.
Impresivne performanse i sveobuhvatna oprema su ono što karakteriše HDS 13/20-4 SX kompresorski čistač na vruću vodu HDS Superklase kompanije Kärcher. Naš vrhunski model ima integrisanu motalicu za crevo sa 20 metara visokopritisnog creva. EASY!Force kompresorski pištolj sa okidačem koristi silu trzaja mlaza pod visokim pritiskom i smanjuje silu držanja koju operater primenjuje na nulu. Istovremeno, HDS 13/20-4 SX radi efikasno i ekonomično zahvaljujući inteligentnim inovacijama poput eco!efficiency režima, jedinice za precizno doziranje deterdženta ili optimizovanog gorionika. Pametan koncept mobilnosti sa dva upravljačka valjka/točkića, velikim gumenim točkovima, ergonomičnom drškom za guranje i još mnogo korisnih detalja čine ovu veoma robusnu i jednostavnu mašinu lakom za transport.
Obeležja i prednosti
Visoka efikasnost
- U eco!efficiency režimu mašina radi u najekonomičnijem temperaturnom opsegu (60 °C) - i to pri punom protoku vode.
- Optimizacijom ciklusa rada bojlera potrošnja goriva se, u poređenju sa režimom rada pod punim opterećenjem, smanjuje za 20%.
Pouzdanost
- Sistem laganog prigušenja (SDS) kompenzuje vibracije i vrhove pritiska visokopritisnog sistema.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Maksimalna efikasnost
- Dokazana i visokoefikasna tehnologija gorionika.
- Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa.
- Motor s vodenim hlađenjem za visoku efikasnost i dug vek trajanja.
Čuvanje
- Prostrana pregrada za odlaganje npr. deterdženata, rukavica ili alata.
- Zgodno za levoruke i desnoruke korisnike.
Doziranje deterdženta
- Precizni ventil za doziranje garantuje nisku potrošnju.
- Jednostavna promena rezervoara sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Automatsko ispiranje u nultoj poziciji.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
- Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1300
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|8,3
|Potrošnja lož ulja u eco!efficiency režimu (kg/h)
|6,6
|Priključna snaga (kW)
|9,3
|Napojni kabl (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Težina (sa priborom) (kg)
|195
|Težina sa ambalažom (kg)
|207
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Dug vek trajanja
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- Ventil pritiska
- Opcija za rad sa dve cevi za raspršivanje
- Polno reverzibilni utikač (3~)
- Sistem laganog prigušenja (SDS)
- Servisna elektronika sa LED displejem
- Two detergent tanks
- Zaštita od rada na suvo
Područja primene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i mašina
- Čišćenje radionica
- Čišćenje spoljnih prostora
- Čišćenje benzinskih pumpi
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih sala
- Čišćenje u proizvodnom procesu
- Čišćenje u proizvodnim pogonima
Pribor
Sredstva za čišćenje
