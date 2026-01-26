Impresivne performanse i sveobuhvatna oprema su ono što karakteriše HDS 13/20-4 SX kompresorski čistač na vruću vodu HDS Superklase kompanije Kärcher. Naš vrhunski model ima integrisanu motalicu za crevo sa 20 metara visokopritisnog creva. EASY!Force kompresorski pištolj sa okidačem koristi silu trzaja mlaza pod visokim pritiskom i smanjuje silu držanja koju operater primenjuje na nulu. Istovremeno, HDS 13/20-4 SX radi efikasno i ekonomično zahvaljujući inteligentnim inovacijama poput eco!efficiency režima, jedinice za precizno doziranje deterdženta ili optimizovanog gorionika. Pametan koncept mobilnosti sa dva upravljačka valjka/točkića, velikim gumenim točkovima, ergonomičnom drškom za guranje i još mnogo korisnih detalja čine ovu veoma robusnu i jednostavnu mašinu lakom za transport.