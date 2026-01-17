Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 U

Naš visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 U oduševljava svojim ekstremno kompaktnim, ergonomski promišljenim „upright“ dizajnom uz istovremeno odličan efekat.

HDS 5/15 U: Početnički uređaj u klasi visokopritisnih čistača s vrućom vodom uverava svojim promišljenim i inovativnim „upright“ dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posledicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako se uređaj može vrlo jednostavno transportovati u ličnim kombijima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim točkovima i ručki koja se izvlači – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Veoma visoki efekat čišćenja garantuje usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turboduvaljke i povećanog nivoa efikasnosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i odlaganje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje i mogućnost odlaganja creva i prskalice dopunjuju opsežnu opremu uređaja.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 U: Inovativni vertikalni dizajn
Inovativni vertikalni dizajn
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 U: Gust filter za vodu
Gust filter za vodu
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 U: Kompaktan dizajn
Kompaktan dizajn
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Temperature (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 2,7
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 2,4
Rezervoar za gorivo (l) 6,5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 78
Težina sa ambalažom (kg) 86,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 10 m
  • Mlazna cev: 840 mm

Oprema

  • Ventil pritiska
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

