Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 U
Naš visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 U oduševljava svojim ekstremno kompaktnim, ergonomski promišljenim „upright“ dizajnom uz istovremeno odličan efekat.
HDS 5/15 U: Početnički uređaj u klasi visokopritisnih čistača s vrućom vodom uverava svojim promišljenim i inovativnim „upright“ dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posledicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako se uređaj može vrlo jednostavno transportovati u ličnim kombijima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim točkovima i ručki koja se izvlači – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Veoma visoki efekat čišćenja garantuje usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turboduvaljke i povećanog nivoa efikasnosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i odlaganje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje i mogućnost odlaganja creva i prskalice dopunjuju opsežnu opremu uređaja.
Obeležja i prednosti
Inovativni vertikalni dizajn
Gust filter za vodu
Kompaktan dizajn
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperature (°C)
|max. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,7
|Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h)
|2,4
|Rezervoar za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|78
|Težina sa ambalažom (kg)
|86,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Mlazna cev: 840 mm
Oprema
- Ventil pritiska
Pribor
Sredstva za čišćenje
