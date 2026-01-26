Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 UX

Visokopritisni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 UX s bubnjem za crevo i 15 m creva. Vrlo kompaktan, ergonomski promišljeni „upright“ dizajn uz istovremeno odličan efekat.

HDS 5/15 UX: Početnički uređaj u klasi visokopritisnih čistača s vrućom vodom uverava svojim promišljenim i inovativnim „upright“ dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posledicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako se uređaj može vrlo jednostavno transportovati u ličnim kombijima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim točkovima i ručki koja se izvlači – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Veoma visoki efekat čišćenja garantuje usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turboduvaljke i povećanog nivoa efikasnosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i odlaganje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje, mogućnost odlaganja creva i prskalice, kao i integrisani bubanj za crevo s visokopritisnim crevom od 15 metara dopunjuju opsežnu opremu uređaja.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 UX: Integrisani bubanj za crevo
Integrisani bubanj za crevo
Udobno i bezbedno odlaganje kompresorskog creva. Garantuje ergonomski rad. Smanjena vremena opremanja.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 UX: Inovativni vertikalni dizajn
Inovativni vertikalni dizajn
Olakšan transport preko ivičnjaka i stepenika. Veliki točkovi za neravne površine.
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 UX: Gust filter za vodu
Gust filter za vodu
Efikasna zaštita visokopritisne pumpe od kontaminacije. Dostupno spolja.
Kompaktan dizajn
  • Mali prostor za skladištenje i transport
  • Pumpa i rezervoar goriva bezbedni od prosipanja tokom transporta.
  • Idealan za manja servisna vozila.
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojnice
  • Konačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Temperature (°C) max. 80
Priključna snaga (kW) 2,7
Potrošnja loživog ulja punim opterećenjem (kg/h) 2,4
Rezervoar za gorivo (l) 6,5
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 80,5
Težina sa ambalažom (kg) 89,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 618 x 1163 x 994

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Mlazna cev: 840 mm

Oprema

  • Integrisana motalica za crevo
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HDS 5/15 UX
Područja primene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i mašina
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje spoljnih prostora
  • Čišćenje benzinskih pumpi
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih sala
  • Čišćenje u proizvodnom procesu
  • Čišćenje u proizvodnim pogonima
