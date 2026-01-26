HDS 5/15 UX: Početnički uređaj u klasi visokopritisnih čistača s vrućom vodom uverava svojim promišljenim i inovativnim „upright“ dizajnom. Ova vrsta horizontalne koncepcije uređaja ima za posledicu malu težinu i vrlo kompaktne dimenzije. Tako se uređaj može vrlo jednostavno transportovati u ličnim kombijima, a isto tako je i – zahvaljujući velikim točkovima i ručki koja se izvlači – vrlo mobilan na neravnoj podlozi. Veoma visoki efekat čišćenja garantuje usklađenost patentirane tehnologije mlaznica, turboduvaljke i povećanog nivoa efikasnosti pumpe. Komforan rad omogućuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi se sila držanja za korisnika smanjila na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači, pomoću kojih je pripremanje i odlaganje uređaja pet puta brže u odnosu na obične vijčane spojeve. Jednostavno rukovanje, mogućnost odlaganja creva i prskalice, kao i integrisani bubanj za crevo s visokopritisnim crevom od 15 metara dopunjuju opsežnu opremu uređaja.