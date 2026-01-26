Tepih

CarpetPro line efikasno čisti i neguje tekstilne površine, ne oštećujući ih. Ovaj inovativni sistem skraćuje vreme čišćenja i sušenja, sprečava brzo ponovno prljanje i čuva obrađene površine isto toliko dobro kao i životnu sredinu i budžet. CarpetPro line zasniva se na tehnologiji iCapsol, koja zatvara i vezuje prljavštinu. Pranje tepiha više nije neophodno, jer se vezani ostaci prljavštine jednostavno usisaju tokom održavanja čišćenjem. Tepih je za tili čas ponovo suv i po njemu može da se hoda.