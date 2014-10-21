Professional
Visoki pritisak
Prednosti su ubedljive: brže i bolje čišćenje uz manji utrošak energije i manje zagađenje otpadnim vodama. Kärcherova sredstva za čišćenje i održavanje obezbeđuju sjajne rezultate u industriji, zanatstvu i oblasti prehrambenih namirnica. Uređaj za čišćenje pod pritiskom i sredstva za čišćenje perfektno su usklađeni jedni sa drugima.
Površina
Svi Kärcherovi proizvodi za ručno čišćenje specijalno su prilagođeni zahtevima ponuđača usluga čišćenja. Oni brzo i pouzdano uklanjaju sva tipična zaprljanja, a da pri tome ne oštećuju površinu. Međutim, samo čišćenje danas više ne ispunjava profesionalne zahteve ponuđača usluga čišćenja i Facility Managementa. Odabrana sredstva moraju da ponude mnogo više: prijatan miris, savremenu ekološku održivost, pouzdano doziranje koncentrata i lako rukovanje, odnosno ergonomiju flaša.
Pod
Kärcherova sredstva za čišćenje FloorPro postižu visok stepen efikasnosti i omogućavaju Vam da za kratko vreme uz mali učinak snage postignete vrhunski učinak čišćenja. Uređaji, pribor i sredstva za čišćenje u Kärcherovom sistemu perfektno su prilagođeni jedni drugima. Na taj način rad možete da obavite lakše, brže i komfornije. Istovremeno, uživate prednosti optimalne zaštite uređaja i površina za čišćenje.
Tepih
CarpetPro line efikasno čisti i neguje tekstilne površine, ne oštećujući ih. Ovaj inovativni sistem skraćuje vreme čišćenja i sušenja, sprečava brzo ponovno prljanje i čuva obrađene površine isto toliko dobro kao i životnu sredinu i budžet. CarpetPro line zasniva se na tehnologiji iCapsol, koja zatvara i vezuje prljavštinu. Pranje tepiha više nije neophodno, jer se vezani ostaci prljavštine jednostavno usisaju tokom održavanja čišćenjem. Tepih je za tili čas ponovo suv i po njemu može da se hoda.
Delovi
U industrijskoj proizvodnji milioni delova svakodnevno moraju da se očiste za pripremu za nanošenje premaza ili konačnu montažu. Zahtevi u pogledu dejstva čišćenja, zaštite površine i uklanjanja ostataka, u ovoj oblasti su ekstremni. Kärcher je za to razvio specijalna, izuzetno efikasna sredstva za čišćenje koja postižu ubedljive rezultate kako u klasičnim uređajima za čišćenje delova, tako i u Kärcherovim Bio-uređajima za čišćenje delova. Kärcherovi Bio-uređaji za čišćenje PC Bio 100 i PC Bio 200 odlikovani su nagradom „Automechanika Award”. Nijedno Kärcherovo sredstvo za čišćenje ne sadrži NTA (nitrilotrisirćetne kiseline) i sredstva za rastvaranje (VOC).
Voda
Da bi se obezbedio kontinuirani rad postrojenja bez smetnji i dobri rezultati pripreme, Kärcher nudi odgovarajuće hemikalije za obradu. Ovi proizvodi su se potvrdili u dugogodišnjoj upotrebi i optimizovani su za konkretnu primenu i vrstu postrojenja.
Vozilo
Naša srestva za čišćenje efikasna su kod voda bilo koje tvrdoće i prilagođena su Kärcherovim uređajima. Specijalni sastojci štite od korozije delove koji provode vodu. Zahvaljujući svojim patentiranim recepturama koje omogućavaju separacij,u Kärcherovi ASF-proizvodi su ekološki izuzetno bezbedni.
Tank/rezervoar
Za profesionalno čišćenje tankova i kontejnera važe posebne odredbe i zahtevi. Kärcherova nova TankPro-serija, koja je optimalno prilagođena tehnici uređaja, nudi perfektno rešenje za sve zahteve u pogledu čišćenja. Nama ništa nije suviše teško – proizvodima TankPro svakom kupcu nudimo optimalno, individualno rešenje za njegove potrebe. Svi proizvodi su visokokoncentrovani i zbog toga veoma izdašni i ekonomični. Svesni smo svoje odgovornosti prema čoveku, mašini i životnoj sredini i, postižući vrhunski kvalitet odričemo se primene supstanci koje su štetne za životnu sredinu i zdravlje.
Sanitarije
Svež miris; gel formula boljeg prianjanja; čuva materijal i životnu sredinu; svakodnevno čišćenje; uklanja kamenac, prljavštinu i ostatke masnoće; na primer, za toalete i pisoare; neki proizvodi imaju dejstvo mikrobiološke razgradnje; uklanjaju neprijatne mirise i deluju antibakterijski.
Ostali pribor za uređaje za čišćenje
Naš pribor je idealan za precizno i efikasno punjenje, doziranje, kao i distribuciju sredstva za čišćenje, i omogućava brz i ergonomičan rad.