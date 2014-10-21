Professional

U industrijskoj proizvodnji milioni delova svakodnevno moraju da se očiste za pripremu za nanošenje premaza ili konačnu montažu. Zahtevi u pogledu dejstva čišćenja, zaštite površine i uklanjanja ostataka, u ovoj oblasti su ekstremni. Kärcher je za to razvio specijalna, izuzetno efikasna sredstva za čišćenje koja postižu ubedljive rezultate kako u klasičnim uređajima za čišćenje delova, tako i u Kärcherovim Bio-uređajima za čišćenje delova. Kärcherovi Bio-uređaji za čišćenje PC Bio 100 i PC Bio 200 odlikovani su nagradom „Automechanika Award”. Nijedno Kärcherovo sredstvo za čišćenje ne sadrži NTA (nitrilotrisirćetne kiseline) i sredstva za rastvaranje (VOC).