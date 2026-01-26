Pod
Kärcherova sredstva za čišćenje FloorPro postižu visok stepen efikasnosti i omogućavaju Vam da za kratko vreme uz mali učinak snage postignete vrhunski učinak čišćenja. Uređaji, pribor i sredstva za čišćenje u Kärcherovom sistemu perfektno su prilagođeni jedni drugima. Na taj način rad možete da obavite lakše, brže i komfornije. Istovremeno, uživate prednosti optimalne zaštite uređaja i površina za čišćenje.
Uklanjanje fleka
Kärcherova sredstva za čišćenje FloorPro postižu visok stepen efikasnosti i omogućavaju Vam da za kratko vreme uz mali učinak snage postignete vrhunski učinak čišćenja. Uređaji, pribor i sredstva za čišćenje u Kärcherovom sistemu perfektno su prilagođeni jedni drugima. Na taj način rad možete da obavite lakše, brže i komfornije. Istovremeno, uživate prednosti optimalne zaštite uređaja i površina za čišćenje.
Sredstvo za čišćenje radi održavanja
univerzalno upotrebljiv; za održavanje svih tvrdih i elastičnih podova otpornih na vodu; ekstremno štedljiv; čišćenje koje ne ostavlja štrafte; veoma malo peni; pouzdano rastvara zaprljanja od masti, ulja i minerala; brzo se suši
Sredstvo za međučišćenje i negu / sprej
čišćenje i nega u jednom; uklanja tragove potpetica i stopa; uz visoku sposobnost pokrivanja obrazuje zaštitni film: otporan na klizanje, odbija prljavštinu, otporan na habanje.
Sredstva za temeljno čišćenje
snažno osnovno čišćenje; jaka zaprljanja; uklanja i uporne ostatke; visokoefikasan; lako uklanja vosak, itd.; slabo peni, ekološki bezbedan; sveža mirisna aroma
Sredstva za negu
sredstvo za negu i zaštitu tvrdih i elastičnih podnih obloga; odlična sposobnost prekrivanja, prianjanje, otpornost na klizanje i habanje; povećana otpornost; sprečava klizanje, odbija prljavštinu, otporan na habanje; pod je tvrđi i pogodniji za kretanje