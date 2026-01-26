Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 22/1 Ap

Praktičan i istovremeno neobično snažan mokro/suvi usisivač za početnike. Zbog svoje male težine NT 22/1 Ap je najprikladniji za mobilne primene.

Malen, snažan, pouzdan, izuzetno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tečnost. Priključak usisnog creva, koji se nalazi direktno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, veoma jednostavan za rukovanje.

Obeležja i prednosti
Male težine i kompaktnih dimenzija
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Moisture-resistant PES cartridge filter
  • Prelaz s mokrog na suvo usisavanje i obrnuto, bez prethodnog sušenja PES kertridž filtera.
  • Perivi PES filter.
Priključak usisnog creva na glavi uređaja
  • Omogućava korišćenje kompletne zapremine rezervoara.
  • Ušteda vremena – ređe pražnjenje posude.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 72
Usisavanje (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet posude (l) 22
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1300
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 6
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 71
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina sa ambalažom (kg) 8,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.9 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: PES

Oprema

  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim zanatskim područjima primene
Pribor
Find parts

