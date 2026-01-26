Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 22/1 Ap
Praktičan i istovremeno neobično snažan mokro/suvi usisivač za početnike. Zbog svoje male težine NT 22/1 Ap je najprikladniji za mobilne primene.
Malen, snažan, pouzdan, izuzetno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tečnost. Priključak usisnog creva, koji se nalazi direktno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, veoma jednostavan za rukovanje.
Obeležja i prednosti
Male težine i kompaktnih dimenzija
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Moisture-resistant PES cartridge filter
- Prelaz s mokrog na suvo usisavanje i obrnuto, bez prethodnog sušenja PES kertridž filtera.
- Perivi PES filter.
Priključak usisnog creva na glavi uređaja
- Omogućava korišćenje kompletne zapremine rezervoara.
- Ušteda vremena – ređe pražnjenje posude.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|72
|Usisavanje (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet posude (l)
|22
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1300
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|6
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|71
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.9 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: PES
Oprema
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
- Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim zanatskim područjima primene
Pribor
