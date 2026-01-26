Malen, snažan, pouzdan, izuzetno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tečnost. Priključak usisnog creva, koji se nalazi direktno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, veoma jednostavan za rukovanje.