Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 22/1 Ap Te

Idealan za zanatlije: mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap s utičnicom za uređaje (s automatskim zaletom), velike usisne moći i s poluautomatskim čišćenjem. Kompaktan i lagan uređaj za početnike.

Zanatlije će znati da cene ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je praktičan za transport, a osim toga uverava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tečnost: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljno obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crevo, integrisan u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Zato je mnogostran i za rukovanje jednostavan NT 22/1 Ap Te idealan pratilac kod montiranja i renoviranja, zatim čišćenja zgrada i mnogih drugih industrijskih namena.

Obeležja i prednosti
Male težine i kompaktnih dimenzija
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Moisture-resistant PES cartridge filter
Utičnica za električne alate (s automatskim zaletom)
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 72
Usisavanje (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet posude (l) 22
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1300
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 6
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 72
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 6,1
Težina sa ambalažom (kg) 9,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 1.9 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: PES
  • Adapter za električne alate

Oprema

  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
Područja primene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim zanatskim područjima primene
