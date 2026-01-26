Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 22/1 Ap Te
Idealan za zanatlije: mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap s utičnicom za uređaje (s automatskim zaletom), velike usisne moći i s poluautomatskim čišćenjem. Kompaktan i lagan uređaj za početnike.
Zanatlije će znati da cene ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je praktičan za transport, a osim toga uverava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tečnost: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljno obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crevo, integrisan u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Zato je mnogostran i za rukovanje jednostavan NT 22/1 Ap Te idealan pratilac kod montiranja i renoviranja, zatim čišćenja zgrada i mnogih drugih industrijskih namena.
Obeležja i prednosti
Male težine i kompaktnih dimenzija
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i odlaganje.
Moisture-resistant PES cartridge filter
Utičnica za električne alate (s automatskim zaletom)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|72
|Usisavanje (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet posude (l)
|22
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1300
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|6
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|72
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 1.9 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: PES
- Adapter za električne alate
Oprema
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
- Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim zanatskim područjima primene
Pribor
