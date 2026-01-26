Zanatlije će znati da cene ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suvi usisivač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je praktičan za transport, a osim toga uverava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tečnost: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera i PES filteru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljno obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crevo, integrisan u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost zapremine rezervoara. Zato je mnogostran i za rukovanje jednostavan NT 22/1 Ap Te idealan pratilac kod montiranja i renoviranja, zatim čišćenja zgrada i mnogih drugih industrijskih namena.