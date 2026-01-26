Naš NT 30/1 Ap L je kompaktan, visokokvalitetan mokro7suvi usisivač srednje klase sa poluautomatskim čišćenjem filtera. Usisivač je pogodan za razne primene, kao što su čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje grube prljavštine i tečnosti, ili za usisavanje drugih mašina i postrojenja. On impresionira izuzetno dobrim usisnim performansama i visokoefikasnim čišćenjem filtera, koji u međusobnoj interakciji omogućavaju eliminaciju srednjih količina fine prašine, čak i kada se radi bez filter vrećice. Veoma jednostavan za upravljanje preko centralnog rotacionog prekidača, uređaj takođe uverava svojom malom težinom i dobro osmišljenim skladištem za potpuno novorazvijeni pribor - do ravno dizajnirane glave, koja ima dodatne opcije vezivanja i omogućava parkiranje ili pričvršćivanje kućišta alata.