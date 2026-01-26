Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap L

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktan mokro/suvi usisivač srednje klase sa izvanrednom snagom usisavanja, visokokvalitetnim i izdržljivim komponentama i širokom paletom opreme.

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktan, visokokvalitetan mokro7suvi usisivač srednje klase sa poluautomatskim čišćenjem filtera. Usisivač je pogodan za razne primene, kao što su čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje grube prljavštine i tečnosti, ili za usisavanje drugih mašina i postrojenja. On impresionira izuzetno dobrim usisnim performansama i visokoefikasnim čišćenjem filtera, koji u međusobnoj interakciji omogućavaju eliminaciju srednjih količina fine prašine, čak i kada se radi bez filter vrećice. Veoma jednostavan za upravljanje preko centralnog rotacionog prekidača, uređaj takođe uverava svojom malom težinom i dobro osmišljenim skladištem za potpuno novorazvijeni pribor - do ravno dizajnirane glave, koja ima dodatne opcije vezivanja i omogućava parkiranje ili pričvršćivanje kućišta alata.

Obeležja i prednosti
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
  • Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
  • Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.
Uklonjivo kućište filtera
  • Omogućava uklanjanje filtera bez prašine.
  • Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtera.
Sofisticirane integrisane opcije za skladištenje dodatne opreme
  • Pribor se čuva u zatočeništvu i uvek je pri ruci.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 11,8
Težina sa ambalažom (kg) 15,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Ravni plisirani filter: Celuloza

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap L
Videos
Područja primene
  • Razne primene od uklanjanja tečnosti do čišćenja unutrašnjosti vozila
Pribor
