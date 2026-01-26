Visokokvalitetni usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Ap L s rezervoarom od 40 litara i poluatomatskim čišćenjem filtera, koji u kombinaciji sa izvanrednom snagom usisavanja omogućava uklanjanje čak i sitne prašine bez kese. Usisivač ima raznovrsnu primenu i može se koristiti za uklanjanje grube prljavštine i tečnosti, usisavanje mašina i sistema, kao i za čišćenje enterijera automobila, a oduševljava pametnim detaljima za skladištenje sasvim novog pribora. Njegova glava je dizajnirana kao potpuno ravna, pa se na njoj lako može držati kutija s alatom, a zahvaljujući opciji pričvršćivanja ona će tu biti bezbedna. NT 40/1 Ap L usisivač je poseban i po veoma lakom rukovanju. Sve važne funkcije se biraju i podešavaju korišćenjem centralnog rotirajućeg prekidača.