Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Snažni usisivač za mokro i suvo usisavanje srednje klase s rezervoarom od 40 litara. Mašina je impresivna po odličnoj snazi usisavanja, pametnoj opremi i izdržljivim komponentama.

Visokokvalitetni usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Ap L s rezervoarom od 40 litara i poluatomatskim čišćenjem filtera, koji u kombinaciji sa izvanrednom snagom usisavanja omogućava uklanjanje čak i sitne prašine bez kese. Usisivač ima raznovrsnu primenu i može se koristiti za uklanjanje grube prljavštine i tečnosti, usisavanje mašina i sistema, kao i za čišćenje enterijera automobila, a oduševljava pametnim detaljima za skladištenje sasvim novog pribora. Njegova glava je dizajnirana kao potpuno ravna, pa se na njoj lako može držati kutija s alatom, a zahvaljujući opciji pričvršćivanja ona će tu biti bezbedna. NT 40/1 Ap L usisivač je poseban i po veoma lakom rukovanju. Sve važne funkcije se biraju i podešavaju korišćenjem centralnog rotirajućeg prekidača.

Obeležja i prednosti
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
  • Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
  • Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.
Uklonjivo kućište filtera
  • Omogućava uklanjanje filtera bez prašine.
  • Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtera.
Sofisticirane integrisane opcije za skladištenje dodatne opreme
  • Pribor se čuva u zatočeništvu i uvek je pri ruci.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 40
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 12,4
Težina sa ambalažom (kg) 16,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 630

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Područja primene
  • Razne primene od uklanjanja tečnosti do čišćenja unutrašnjosti vozila
Pribor
