Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Snažni usisivač za mokro i suvo usisavanje srednje klase s rezervoarom od 40 litara. Mašina je impresivna po odličnoj snazi usisavanja, pametnoj opremi i izdržljivim komponentama.
Visokokvalitetni usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Ap L s rezervoarom od 40 litara i poluatomatskim čišćenjem filtera, koji u kombinaciji sa izvanrednom snagom usisavanja omogućava uklanjanje čak i sitne prašine bez kese. Usisivač ima raznovrsnu primenu i može se koristiti za uklanjanje grube prljavštine i tečnosti, usisavanje mašina i sistema, kao i za čišćenje enterijera automobila, a oduševljava pametnim detaljima za skladištenje sasvim novog pribora. Njegova glava je dizajnirana kao potpuno ravna, pa se na njoj lako može držati kutija s alatom, a zahvaljujući opciji pričvršćivanja ona će tu biti bezbedna. NT 40/1 Ap L usisivač je poseban i po veoma lakom rukovanju. Sve važne funkcije se biraju i podešavaju korišćenjem centralnog rotirajućeg prekidača.
Obeležja i prednosti
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Bezbedno transportovanje kabla za napajanje.
Uklonjivo kućište filtera
- Omogućava uklanjanje filtera bez prašine.
- Efektivno sprečava nepravilno umetanje ravno naboranog filtera.
Sofisticirane integrisane opcije za skladištenje dodatne opreme
- Pribor se čuva u zatočeništvu i uvek je pri ruci.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|40
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|12,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Područja primene
- Razne primene od uklanjanja tečnosti do čišćenja unutrašnjosti vozila
Pribor
