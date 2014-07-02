Kod NT 65/2 Ap se radi o snažnom mokro-/suvom usisivaču sa ApClean sistemom za konstantno visoku usisnu snagu i duge radne intervale. Usisivač raspolaže kompaktnim kućištem turbine sa intergrisanim poklopcem filtera za lako vađenje velikog ravnog faltastog filtera. On se efikasno čisti pomoću poluautomatskog čišćenja filtera ApClean. Ono brine za konstantno visoku usisnu snagu, duže radne intervale i dug vek trajanja filtera. NT 65/2 Ap raspolaže elektronskom kontrolom nivoa prilikom mokrog usisavanja, koji sprečava prekoračenje maksimalno dozvoljene količine za punjenje. Usisane tečnosti bez problema mogu da se uklone na otpad preko fiksno postavljenog ispusnog creva, koje je otporno na ulje. Pomoću Clip sistema pribor možete jednostavno i brzo da priključite na usisivač. Na uređaju se nalazi čuvanje creva, držač pribora kao i velika površina za odlaganje, npr. za alate. Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju uređaju NT 65/2 Ap pružaju neophodnu mobilnost.