Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap za mokro/suvo usisivanje s 2 motora za profesionalnce. Zahvaljujući efikasnom čišćenju ravnog faltastog filtera vazdušnim udarom usisna snaga ostaje približno konstantna.
Kod NT 65/2 Ap se radi o snažnom mokro-/suvom usisivaču sa ApClean sistemom za konstantno visoku usisnu snagu i duge radne intervale. Usisivač raspolaže kompaktnim kućištem turbine sa intergrisanim poklopcem filtera za lako vađenje velikog ravnog faltastog filtera. On se efikasno čisti pomoću poluautomatskog čišćenja filtera ApClean. Ono brine za konstantno visoku usisnu snagu, duže radne intervale i dug vek trajanja filtera. NT 65/2 Ap raspolaže elektronskom kontrolom nivoa prilikom mokrog usisavanja, koji sprečava prekoračenje maksimalno dozvoljene količine za punjenje. Usisane tečnosti bez problema mogu da se uklone na otpad preko fiksno postavljenog ispusnog creva, koje je otporno na ulje. Pomoću Clip sistema pribor možete jednostavno i brzo da priključite na usisivač. Na uređaju se nalazi čuvanje creva, držač pribora kao i velika površina za odlaganje, npr. za alate. Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju uređaju NT 65/2 Ap pružaju neophodnu mobilnost.
Obeležja i prednosti
Integrisana odložna površina
Integrisano crevo za ispuštanje (otporno na ulje)
Poluautomatsko čišćenje filtera
Fiksiranje creva i zakrivljenog dela
Ergonomski pomični luk
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|65
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|20
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.