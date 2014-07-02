NT 75/2 Ap Me Tc je snažan mokro-/suvi usisivač sa ApClean sistemom za konstantno visoku usisnu snagu i duge radne intervale. Robusni prohromski rezervoar od 75 l je idealan za velike količine nečistoće i može jednostavno da se isprazni zahvaljujući postolju protiv prevrtanja. Usisivač ima kompaktno kućište turbine sa intergrisanim poklopcem filtera za lako vađenje velikog ravnog faltastog filtera. Efikasno poluautomatsko čišćenje filtera brine za konstantno visoku usisnu snagu, duže radne intervale i dug vek trajanja filtera. Uz to NT 75/2 Ap Me Tc nudi elektronsku kontrolu nivoa. Time je zagarantovano da prilikom mokrog usisavanja nećete prekoračiti maksimalno dozvoljenu količinu za punjenje. Usisane tečnosti bez problema mogu da se uklone na otpad preko fiksno postavljenog ispusnog creva, koje je otporno na ulje. Pomoću praktičnog Clip sistema pribor možete jednostavno i brzo da priključite na usisivač. Uređaj je opremljen čuvanjem creva, držačem pribora kao i velikom površinom za odlaganje (npr. za alate). Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju uređaju NT 75/2 Ap Me Tc daju neophodnu mobilnost.