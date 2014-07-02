Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 75/2 Ap Me Tc
Snažan, mokro/suvi usisivač sa 2 motora za profesionalne primene. Zahvaljujući efikasnom čišćenju ravnog faltastog filtera vazdušnim udarom usisna snaga ostaje približno konstantna.
NT 75/2 Ap Me Tc je snažan mokro-/suvi usisivač sa ApClean sistemom za konstantno visoku usisnu snagu i duge radne intervale. Robusni prohromski rezervoar od 75 l je idealan za velike količine nečistoće i može jednostavno da se isprazni zahvaljujući postolju protiv prevrtanja. Usisivač ima kompaktno kućište turbine sa intergrisanim poklopcem filtera za lako vađenje velikog ravnog faltastog filtera. Efikasno poluautomatsko čišćenje filtera brine za konstantno visoku usisnu snagu, duže radne intervale i dug vek trajanja filtera. Uz to NT 75/2 Ap Me Tc nudi elektronsku kontrolu nivoa. Time je zagarantovano da prilikom mokrog usisavanja nećete prekoračiti maksimalno dozvoljenu količinu za punjenje. Usisane tečnosti bez problema mogu da se uklone na otpad preko fiksno postavljenog ispusnog creva, koje je otporno na ulje. Pomoću praktičnog Clip sistema pribor možete jednostavno i brzo da priključite na usisivač. Uređaj je opremljen čuvanjem creva, držačem pribora kao i velikom površinom za odlaganje (npr. za alate). Dva velika točka na stalku i dva točkića za vožnju uređaju NT 75/2 Ap Me Tc daju neophodnu mobilnost.
Obeležja i prednosti
Integrisana odložna površina
- Zbog velike integrisane odložne površine na glavi kućišta, alat i pribor su uvek dobro sređeni i stalno na dohvat ruke.
Integrisano otpusno crevo
- Pristupačnost odvodnog creva za lako prosipanje tečnosti.
Fiksiranje creva i zakrivljenog dela
- Jednostavno pričvršćivanje usisnog creva i zakrivljenog dela prilikom transporta i skladištenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|75
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|26
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Šasija koja se naginje
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.