Naš pekarski usisivač NT 40/1 Tact Bs je ciljano razvijen za specijalne zahteve pekara i poslastičara. Usisivač bez problema savladava i velike količine fine prašine.

Zahvaljujući našem pekarskom usisivaču NT 40/1 Tact Bs pekari i poslastičari mogu odahnuti. Bilo da se radi o podovima, mašinama ili drugim uređajima – a sa opciono dostupnom opremom čak i o pećnicama: Usisivač bez problema savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zahvaljujući svojim stabilnim metalnim jezičcima za zabravljivanje on je sertifikovan kao uređaj koji je otporan na eksplozije, tako da je time pogodan i za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna. Automatski Tact sistem za čišćenje filtera pri tome obezbeđuje ne samo konstantno visok kapacitet usisavanja, već omogućava i usisavanje velike količine fine prašine. U tu svrhu usisivač je opremljen centralno postavljenim obrtnim prekidačem za veoma jednostavno rukovanje, pomoću robusnog rezervoara bez oštećenja izdržava upotrebu u teškim uslovima, a zahvaljujući ergonomskoj dršci veoma jednostavno se transportuje.

Opciono dostupni kompleti pribora specijalno za primenu u pekarama.
Omogućava sertifikaciju kao uređaja otpornog na eksplozije. Omogućava dozvolu za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna.
Dozvoljava usisavanje problematičnih prašina u pekarama.
Praktično odlaganje pribora za specijalne pribore
  • Omogućava lako nošenje kabastih kompleta za čišćenje pećnica.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 40
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 16,2
Težina sa ambalažom (kg) 19,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Uski nastavak
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Materijal posude: Plastika
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
  • Antistatička priprema
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Bs
Područja primene
  • Idealno za čišćenje pećnica, podova, mašina i uređaja
Pribor
