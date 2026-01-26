Zahvaljujući našem pekarskom usisivaču NT 40/1 Tact Bs pekari i poslastičari mogu odahnuti. Bilo da se radi o podovima, mašinama ili drugim uređajima – a sa opciono dostupnom opremom čak i o pećnicama: Usisivač bez problema savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zahvaljujući svojim stabilnim metalnim jezičcima za zabravljivanje on je sertifikovan kao uređaj koji je otporan na eksplozije, tako da je time pogodan i za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna. Automatski Tact sistem za čišćenje filtera pri tome obezbeđuje ne samo konstantno visok kapacitet usisavanja, već omogućava i usisavanje velike količine fine prašine. U tu svrhu usisivač je opremljen centralno postavljenim obrtnim prekidačem za veoma jednostavno rukovanje, pomoću robusnog rezervoara bez oštećenja izdržava upotrebu u teškim uslovima, a zahvaljujući ergonomskoj dršci veoma jednostavno se transportuje.