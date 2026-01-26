Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Bs
Naš pekarski usisivač NT 40/1 Tact Bs je ciljano razvijen za specijalne zahteve pekara i poslastičara. Usisivač bez problema savladava i velike količine fine prašine.
Zahvaljujući našem pekarskom usisivaču NT 40/1 Tact Bs pekari i poslastičari mogu odahnuti. Bilo da se radi o podovima, mašinama ili drugim uređajima – a sa opciono dostupnom opremom čak i o pećnicama: Usisivač bez problema savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zahvaljujući svojim stabilnim metalnim jezičcima za zabravljivanje on je sertifikovan kao uređaj koji je otporan na eksplozije, tako da je time pogodan i za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna. Automatski Tact sistem za čišćenje filtera pri tome obezbeđuje ne samo konstantno visok kapacitet usisavanja, već omogućava i usisavanje velike količine fine prašine. U tu svrhu usisivač je opremljen centralno postavljenim obrtnim prekidačem za veoma jednostavno rukovanje, pomoću robusnog rezervoara bez oštećenja izdržava upotrebu u teškim uslovima, a zahvaljujući ergonomskoj dršci veoma jednostavno se transportuje.
Obeležja i prednosti
Idealno za pekare i poslastičareOpciono dostupni kompleti pribora specijalno za primenu u pekarama.
Specijalni jezičci za zatvaranje, od metalaOmogućava sertifikaciju kao uređaja otpornog na eksplozije. Omogućava dozvolu za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna.
PES ravan faltasti filter otporan na vruće temperatureDozvoljava usisavanje problematičnih prašina u pekarama.
Praktično odlaganje pribora za specijalne pribore
- Omogućava lako nošenje kabastih kompleta za čišćenje pećnica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|40
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|16,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|19,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Uski nastavak
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Materijal posude: Plastika
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
- Antistatička priprema
Područja primene
- Idealno za čišćenje pećnica, podova, mašina i uređaja
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.