Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 611 Eco K
Komercijalni mokro/suvi usisivač sa jednim motorom i kapacitetom rezervoara od 55 l za sve primene u radionicama, trgovini i za uslužno čišćenje. Serija sa filterom za grubu nečistoću, priključkom C-ID 40 za dodatnu opremu, držačem opreme, gumiranim kablom i integrisanom pumpom za otpadnu vodu. Elektronsko isključivanje pri dostignutoj maksimalnoj napunjenosti. Posebni sistem filtera omogućava prelazak sa mokrog na suvo usisavanje i obrnuto bez skidanja filtera, uz aktiviranje samo opcionog ravnog filtera u funkciji glavnog filtera za usisavanje, na primer, suve prašine. Mehanički tresač filtera za suvu primenu (sa opcionim ravnim filterom).
Mokro/suvi usisivač NT 611 Eco K je naročito praktična jedinica koja je idealna za univerzalnu primenu, na primer u trgovini ili uslužnom čišćenju. Integrisana pumpa za otpadnu vodu crpe veliku količinu tečnosti iz rezervoara kako bi usisavanje vode bilo neprekidno. Jedna veoma praktična karakteristika ovog usisivača jeste ravni faltasti filter (opcioni) koji nudi razne važne pogodnosti: * Korisnik se može prebacivati sa mokrog na suvo sakupljanje i obrnuto bez prekida u radu, jer se filter uvek nalazi iznad nivo tečnosti. * Pristup filteru je brz i jednostavan, jer pre toga nije neophodno skidati glavu motora. * Ravni faltasti filter (opcioni) povećava korisni kapacitet rezervoara, s obzirom da nije isturen nadole. Kada je dostignut maksimalni nivo tečnosti, elektronsko praćenje nivoa automatski isključuje ventilator motora. Jedinica ima dva zadnja točka velikih prečnika napred i dva prednja točka, koji joj pružaju veliku stabilnost i okretnost, a dovoljno je laka da se može nositi bez problema. Veliki On/Off prekidač, kao i držači za smeštaj kabla i dodatne opreme na samoj jedinici su dodatna pogodnost za korisnike.
Obeležja i prednosti
Integrisana pumpa za prljavu voduPreko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.
Crevo za odvodPokupljena tečnost se lako odvodi preko creva.
Integrisani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbineŠtiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|57
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet posude (l)
|55
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2350
|Snaga pumpe za otpad (W)
|1100
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|23
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|570 x 430 x 860
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Filter za grubu nečistoću
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Uklonjiva pumpa za prljavu vodu
- Parking brake
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Materijal posude: Plastika
- Sistem spajanja za produžavanje creva
- Automatika uključivanja/isključivanja
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Usisne turbine bez održavanja: 1 Kom
Videos
Područja primene
- Gradilišta
- Industrija
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.