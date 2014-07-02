Mokro/suvi usisivač NT 611 Eco K je naročito praktična jedinica koja je idealna za univerzalnu primenu, na primer u trgovini ili uslužnom čišćenju. Integrisana pumpa za otpadnu vodu crpe veliku količinu tečnosti iz rezervoara kako bi usisavanje vode bilo neprekidno. Jedna veoma praktična karakteristika ovog usisivača jeste ravni faltasti filter (opcioni) koji nudi razne važne pogodnosti: * Korisnik se može prebacivati sa mokrog na suvo sakupljanje i obrnuto bez prekida u radu, jer se filter uvek nalazi iznad nivo tečnosti. * Pristup filteru je brz i jednostavan, jer pre toga nije neophodno skidati glavu motora. * Ravni faltasti filter (opcioni) povećava korisni kapacitet rezervoara, s obzirom da nije isturen nadole. Kada je dostignut maksimalni nivo tečnosti, elektronsko praćenje nivoa automatski isključuje ventilator motora. Jedinica ima dva zadnja točka velikih prečnika napred i dva prednja točka, koji joj pružaju veliku stabilnost i okretnost, a dovoljno je laka da se može nositi bez problema. Veliki On/Off prekidač, kao i držači za smeštaj kabla i dodatne opreme na samoj jedinici su dodatna pogodnost za korisnike.