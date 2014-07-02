Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 611 Mwf
Posebno osmišljen za zahtevne potrebe vatrogasaca: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 611 Mwf za uklanjanje velikih količina vode nakon gašenja požara ili poplave.
Kärcher svojim NT 611 Mwf usisivačem za mokro i suvo usisavanje vatrogascima nudi radnu mašinu izuzetno jakih performansi kojom se brzo uklanjaju velike količine vode nakon gašenja požara ili poplave. Opremljen C konektorom za povezivanje svih uobičajenih creva i pumpi za prljavu vodu, sa kapacitetom od 330 litara u minuti, vatrogasni usisivač odgovara čak i najvišim standardima. PRCD-K prekidač je posebno dizajniran za upotrebu sa strujnim generatorima, a filterska korpa za grubu nečistoću, koja efikasno štiti pumpu za prljavu vodu od blokirajućih predmeta, poput kamenčića, lišća ili komadića drveta koji mogu biti usisani, pruža sigurnost za svakoga u blizini, kao i samu mašinu. Pored toga, NT 611 Mwf je opremljen i usisnim crevom otpornim na ulje i visoko kvalitetnom aluminijumskom podnom mlaznicom, ima kapacitet posude 55 litara i, uz postavljeni opcioni ravni faltasti filter, može se koristiti kao tradicionalni usisivač za suvo usisavanje.
Obeležja i prednosti
Integrisani filter za grubu nečistoću za zaštitu pumpeŠtiti pumpu za otpad od blokiranja zbog uvučenih kamenčića, lišća ili komadića drveta.
Integrisana pumpa za prljavu voduPreko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.
Integrisani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbineŠtiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|57
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Kapacitet posude (l)
|55
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2350
|Snaga pumpe za otpad (W)
|800
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|23
|Težina sa ambalažom (kg)
|33,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|570 x 430 x 860
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: Otporno na ulja
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 370 mm
- Materijal mlaznice za mokro/suvo čišćenje: Aluminijum
- Uski nastavak
- Filter za grubu nečistoću
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Uklonjiva pumpa za prljavu vodu
- Parking brake
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Materijal posude: Plastika
- Sistem spajanja za produžavanje creva
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Usisne turbine bez održavanja: 1 Kom
Područja primene
- Eliminisanje velikih količina vode nakon gašenja požara.
Pribor
