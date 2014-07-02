Kärcher svojim NT 611 Mwf usisivačem za mokro i suvo usisavanje vatrogascima nudi radnu mašinu izuzetno jakih performansi kojom se brzo uklanjaju velike količine vode nakon gašenja požara ili poplave. Opremljen C konektorom za povezivanje svih uobičajenih creva i pumpi za prljavu vodu, sa kapacitetom od 330 litara u minuti, vatrogasni usisivač odgovara čak i najvišim standardima. PRCD-K prekidač je posebno dizajniran za upotrebu sa strujnim generatorima, a filterska korpa za grubu nečistoću, koja efikasno štiti pumpu za prljavu vodu od blokirajućih predmeta, poput kamenčića, lišća ili komadića drveta koji mogu biti usisani, pruža sigurnost za svakoga u blizini, kao i samu mašinu. Pored toga, NT 611 Mwf je opremljen i usisnim crevom otpornim na ulje i visoko kvalitetnom aluminijumskom podnom mlaznicom, ima kapacitet posude 55 litara i, uz postavljeni opcioni ravni faltasti filter, može se koristiti kao tradicionalni usisivač za suvo usisavanje.