Kod NT 27/1 radi se o snažnom mokro/suvom usisivaču za profesionalnu primenu. Naročito kompaktan i u serijskom obimu isporuke je opremljen korisnim priborom.

NT 27/1 je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje mokro-/suvi usisivač za univerzalnu komercijalnu primenu. Enormna usisna snaga NT 27/1 se svodi na snažnu usisnu turbinu. Opremljen je patronskim filterom. Mehaničko isključivanje plovka prilikom postizanja maksimalne visine napunjenosti brine za produžen vek trajanja i mirniji rad. Praktičan Clip sistem za brzu promenu odnosno priključak pribora omogućuje nekomplikovano rukovanje. Pet točkića za vožnju brinu za laku prikolicu, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga NT 27/1 poseduje praktičnu površinu za odlaganje na glavi uređaja koja je, kao i kućište, napravljena od plastike otporne na udare. Dodatni plus za NT 27/1 je držač pribora i kuka za kabl na uređaju. Ergonomska drška za nošenje sa prijemnicom za usisno crevo garantuje jednostavan i ugodan transport uređaja sa celokupnim priborom. NT 27/1 svuda okolo poseduje štitnik, koji od oštećenja štiti ne samo uređaj, nego i zidove, mašine i predmete nameštaja.

Obeležja i prednosti
Moisture-resistant PES cartridge filter
Moisture-resistant PES cartridge filter
Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni branik
Robusni branik
Odbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj već i zidove, mašine i nameštaj od oštećenja.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 72
Usisavanje (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet posude (l) 27
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 71
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 8,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: PES

Oprema

  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
