NT 27/1 je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje mokro-/suvi usisivač za univerzalnu komercijalnu primenu. Enormna usisna snaga NT 27/1 se svodi na snažnu usisnu turbinu. Opremljen je patronskim filterom. Mehaničko isključivanje plovka prilikom postizanja maksimalne visine napunjenosti brine za produžen vek trajanja i mirniji rad. Praktičan Clip sistem za brzu promenu odnosno priključak pribora omogućuje nekomplikovano rukovanje. Pet točkića za vožnju brinu za laku prikolicu, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga NT 27/1 poseduje praktičnu površinu za odlaganje na glavi uređaja koja je, kao i kućište, napravljena od plastike otporne na udare. Dodatni plus za NT 27/1 je držač pribora i kuka za kabl na uređaju. Ergonomska drška za nošenje sa prijemnicom za usisno crevo garantuje jednostavan i ugodan transport uređaja sa celokupnim priborom. NT 27/1 svuda okolo poseduje štitnik, koji od oštećenja štiti ne samo uređaj, nego i zidove, mašine i predmete nameštaja.