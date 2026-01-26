Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 27/1
Kod NT 27/1 radi se o snažnom mokro/suvom usisivaču za profesionalnu primenu. Naročito kompaktan i u serijskom obimu isporuke je opremljen korisnim priborom.
NT 27/1 je kompaktan, okretan i naročito jednostavan za rukovanje mokro-/suvi usisivač za univerzalnu komercijalnu primenu. Enormna usisna snaga NT 27/1 se svodi na snažnu usisnu turbinu. Opremljen je patronskim filterom. Mehaničko isključivanje plovka prilikom postizanja maksimalne visine napunjenosti brine za produžen vek trajanja i mirniji rad. Praktičan Clip sistem za brzu promenu odnosno priključak pribora omogućuje nekomplikovano rukovanje. Pet točkića za vožnju brinu za laku prikolicu, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga NT 27/1 poseduje praktičnu površinu za odlaganje na glavi uređaja koja je, kao i kućište, napravljena od plastike otporne na udare. Dodatni plus za NT 27/1 je držač pribora i kuka za kabl na uređaju. Ergonomska drška za nošenje sa prijemnicom za usisno crevo garantuje jednostavan i ugodan transport uređaja sa celokupnim priborom. NT 27/1 svuda okolo poseduje štitnik, koji od oštećenja štiti ne samo uređaj, nego i zidove, mašine i predmete nameštaja.
Obeležja i prednosti
Moisture-resistant PES cartridge filter
Stabilne spojnice za zatvaranje od metalaNaročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni branikOdbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj već i zidove, mašine i nameštaj od oštećenja.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|72
|Usisavanje (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet posude (l)
|27
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|71
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 420 x 525
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: PES
Oprema
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
