Mašina je izuzetno robusna, funkcionalna i snažna za mokro i suvo usisavanje. Odlikuje se optimalnim ergonomskim karakteristikama i kompaktnim dizajnom, koji su namenski razvijeni za posebne potrebe u građevinarstvu, automobilski sektor i trgovinu.

NT 48/1 ima posudu zapremine 48 l. Mašina je opremljena integrisanom kukom za kabl i skladištem za odlaganje usisnih cevi, podnih papučica i uzanih nastavaka. Veliki patronski filter sa ogromnom filterskom površinom (0,8 m²) pruža konstantno visoku usisnu snagu mašine. Sistem s plovkom pouzdano prekida uvlačenje vazduha kada ga apsorbovana tečnost aktivira. Alati i drugi dodaci mogu se u svakom trenutku držati pri ruci, u velikom prostoru za odlaganje na glavi turbine. Od lako pristupačnog odvodnog creva, preko čvrstog kućišta s velikim točkovima i točkićima od metala s fiksirajućom kočnicom, do integrisanog uvučenog rukohvata na posudi, udoban transport je zagarantovan.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 48/1: Pražnjenje posude
Pražnjenje posude
Pristupačnost odvodnog creva za lako prosipanje tečnosti.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 48/1: Accessory storage
Accessory storage
Pribor se može pričvrstiti za posudu sa zadnje strane mašine.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 48/1: Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Stabilne spojnice za zatvaranje od metala
Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Kuka za kabl
  • Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 72
Usisavanje (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet posude (l) 48
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 71
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 10,2
Težina sa ambalažom (kg) 14,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: Papir
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: PES
  • Crevo za odvod

Oprema

  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 48/1
Videos
Pribor
Find parts

