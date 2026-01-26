NT 48/1 ima posudu zapremine 48 l. Mašina je opremljena integrisanom kukom za kabl i skladištem za odlaganje usisnih cevi, podnih papučica i uzanih nastavaka. Veliki patronski filter sa ogromnom filterskom površinom (0,8 m²) pruža konstantno visoku usisnu snagu mašine. Sistem s plovkom pouzdano prekida uvlačenje vazduha kada ga apsorbovana tečnost aktivira. Alati i drugi dodaci mogu se u svakom trenutku držati pri ruci, u velikom prostoru za odlaganje na glavi turbine. Od lako pristupačnog odvodnog creva, preko čvrstog kućišta s velikim točkovima i točkićima od metala s fiksirajućom kočnicom, do integrisanog uvučenog rukohvata na posudi, udoban transport je zagarantovan.