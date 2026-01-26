Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 48/1
Mašina je izuzetno robusna, funkcionalna i snažna za mokro i suvo usisavanje. Odlikuje se optimalnim ergonomskim karakteristikama i kompaktnim dizajnom, koji su namenski razvijeni za posebne potrebe u građevinarstvu, automobilski sektor i trgovinu.
NT 48/1 ima posudu zapremine 48 l. Mašina je opremljena integrisanom kukom za kabl i skladištem za odlaganje usisnih cevi, podnih papučica i uzanih nastavaka. Veliki patronski filter sa ogromnom filterskom površinom (0,8 m²) pruža konstantno visoku usisnu snagu mašine. Sistem s plovkom pouzdano prekida uvlačenje vazduha kada ga apsorbovana tečnost aktivira. Alati i drugi dodaci mogu se u svakom trenutku držati pri ruci, u velikom prostoru za odlaganje na glavi turbine. Od lako pristupačnog odvodnog creva, preko čvrstog kućišta s velikim točkovima i točkićima od metala s fiksirajućom kočnicom, do integrisanog uvučenog rukohvata na posudi, udoban transport je zagarantovan.
Obeležja i prednosti
Pražnjenje posudePristupačnost odvodnog creva za lako prosipanje tečnosti.
Accessory storagePribor se može pričvrstiti za posudu sa zadnje strane mašine.
Stabilne spojnice za zatvaranje od metalaNaročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Kuka za kabl
- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|72
|Usisavanje (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet posude (l)
|48
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|71
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|10,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|14,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: Papir
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: PES
- Crevo za odvod
Oprema
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
