Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/2
Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni: NT 70 serija nudi jake usisivače sa do 3 motora. Pomoću svoje usisne snage uređaji su ubedljivi u slučaju mokrih primena kao i kod grube nečistoće.
NT 70 porodica uređaja sastoji se od velikih, snažnih mokro/suvih usisivača sa do tri motora. Kompletna paleta modela, koja svoje prednosti demonstrira pre svega u slučaju mokrih primena kao i usisavanja grube nečistoće. Jaka usisna snaga i oprobani Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni.
Obeležja i prednosti
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.
Integrisano otpusno crevo
- Preko creva za ispuštanje, rezervoar se lako prazni. Jedna jasna prednost je zahvaljujući veoma velikoj zapremini rezervoara od 70 litara.
Ergonomski pomični luk
- Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.
Robusni branik
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|70
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2400
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|79
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|25,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|32,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: Papir
- Crevo za odvod
- Ručka za guranje
Oprema
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.