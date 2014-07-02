Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/2

Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni: NT 70 serija nudi jake usisivače sa do 3 motora. Pomoću svoje usisne snage uređaji su ubedljivi u slučaju mokrih primena kao i kod grube nečistoće.

NT 70 porodica uređaja sastoji se od velikih, snažnih mokro/suvih usisivača sa do tri motora. Kompletna paleta modela, koja svoje prednosti demonstrira pre svega u slučaju mokrih primena kao i usisavanja grube nečistoće. Jaka usisna snaga i oprobani Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni.

Obeležja i prednosti
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.
Integrisano otpusno crevo
  • Preko creva za ispuštanje, rezervoar se lako prazni. Jedna jasna prednost je zahvaljujući veoma velikoj zapremini rezervoara od 70 litara.
Ergonomski pomični luk
  • Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.
Robusni branik
  • Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 2 x 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 70
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2400
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 79
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 25,2
Težina sa ambalažom (kg) 32,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: Papir
  • Crevo za odvod
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
Pribor
