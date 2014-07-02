Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/3 Me Tc

Uz uštedu vremena i bez saginjanja – postolje protiv prevrtanja NT 70 serije pražnjenje velikih rezervoara čini dečijom igrom: upravljajte mestom za pražnjenje, podignite ručicu i nečistoća nestaje.

NT 70 porodica uređaja sastoji se od velikih, snažnih mokro/suvih usisivača sa do tri motora. Kompletna paleta modela, koja svoje prednosti demonstrira pre svega u slučaju mokrih primena kao i usisavanja grube nečistoće. Jaka usisna snaga i oprobani Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/3 Me Tc: Integrisana pregrada za odlaganje pribora
U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/3 Me Tc: Ergonomski pomični luk
Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/3 Me Tc: Šasija koja se naginje
Brzo i jednostavno: Rezervoar se radi pražnjenja sasvim jednostavno ka nazad prevrće.
Ergonomski oblikovan rukohvat
  • Zahvaljujući ergonomski oblikovanom rukohvatu – napred dole na rezervoaru – olakšava se rukovanje u mnogim situacijama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 3 x 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 70
Materijal posude Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 3600
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 83
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 29,9
Težina sa ambalažom (kg) 35,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 510 x 645 x 990

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Šasija koja se naginje
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Kertridž filter: Papir
  • Crevo za odvod
  • Prohromska posuda
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
