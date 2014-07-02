Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 70/3 Me Tc
Uz uštedu vremena i bez saginjanja – postolje protiv prevrtanja NT 70 serije pražnjenje velikih rezervoara čini dečijom igrom: upravljajte mestom za pražnjenje, podignite ručicu i nečistoća nestaje.
NT 70 porodica uređaja sastoji se od velikih, snažnih mokro/suvih usisivača sa do tri motora. Kompletna paleta modela, koja svoje prednosti demonstrira pre svega u slučaju mokrih primena kao i usisavanja grube nečistoće. Jaka usisna snaga i oprobani Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni.
Obeležja i prednosti
Integrisana pregrada za odlaganje priboraU velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.
Ergonomski pomični lukZahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.
Šasija koja se naginjeBrzo i jednostavno: Rezervoar se radi pražnjenja sasvim jednostavno ka nazad prevrće.
Ergonomski oblikovan rukohvat
- Zahvaljujući ergonomski oblikovanom rukohvatu – napred dole na rezervoaru – olakšava se rukovanje u mnogim situacijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|3 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|70
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 3600
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|83
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|29,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|35,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|510 x 645 x 990
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Šasija koja se naginje
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Kertridž filter: Papir
- Crevo za odvod
- Prohromska posuda
- Ručka za guranje
Oprema
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Pribor
