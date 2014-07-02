NT 70 porodica uređaja sastoji se od velikih, snažnih mokro/suvih usisivača sa do tri motora. Kompletna paleta modela, koja svoje prednosti demonstrira pre svega u slučaju mokrih primena kao i usisavanja grube nečistoće. Jaka usisna snaga i oprobani Kärcher kvalitet po povoljnoj ceni.