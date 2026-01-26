Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact L
Robustne, dugovečne komponente i velika usisna snaga: mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact s inovativnim sistemom čišćenja filtera Tact i rezervoarom 30 l, odbojnikom i metalnim točkovima.
Za efikasno i brzo čišćenje mašina, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisivač zbog svog automatskog sistema čišćenja filtera Tact i PES filtera s ravnim naborima otpornog na vlagu uverava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tokom dugih intervala rada. Nečistoća i tečnost pouzdano se sakupljaju u robustni rezervoar zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke točkove. Vrlo jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije, te oni neće kliziti.
Obeležja i prednosti
Robusna posuda s odbojnikom i metalnim točkovima.Stabilni metalni točkovi garantuju dobro manevrisanje i nesputano kretanje po terenu Robusna posuda štiti uređaj od udaraca i sudaranja.
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanjeBezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika. Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Kućište filtera se može izvaditiZahvaljujući odvojivom kućištu, skidanje i zamena filtera obavlja se bez rasipanja prašine. Isključena mogućnost pogrešnog umetanja ravnog faltastog filtera.
Centralni kružni prekidač
- Praktično biranje programa preko centralnog kružnog prekidača.
Automatsko čišćenje filtera Tact
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|17,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: II
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.