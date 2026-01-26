Za efikasno i brzo čišćenje mašina, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisivač zbog svog automatskog sistema čišćenja filtera Tact i PES filtera s ravnim naborima otpornog na vlagu uverava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tokom dugih intervala rada. Nečistoća i tečnost pouzdano se sakupljaju u robustni rezervoar zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke točkove. Vrlo jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije, te oni neće kliziti.