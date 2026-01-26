Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact L

Robustne, dugovečne komponente i velika usisna snaga: mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact s inovativnim sistemom čišćenja filtera Tact i rezervoarom 30 l, odbojnikom i metalnim točkovima.

Za efikasno i brzo čišćenje mašina, vozila, radionica i gradilišta: Kärcher mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact je univerzalni uređaj za profesionalne korisnike iz različitih branši. Kompaktni univerzalni usisivač zbog svog automatskog sistema čišćenja filtera Tact i PES filtera s ravnim naborima otpornog na vlagu uverava u savršenom odstranjivanju velikih količina sitne prašine tokom dugih intervala rada. Nečistoća i tečnost pouzdano se sakupljaju u robustni rezervoar zapremine 30 litara, koji ima odbojnik i stabilne metalne upravljačke točkove. Vrlo jednostavno rukovanje i upravljanje uređajem zbog novog, centralnog okretnog prekidača, enormno olakšavaju posao. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Na ravnu glavu uređaja se zahvaljujući gumiranim površinama i mogućnostima pričvršćenja mogu odložiti ili čak fiksirati alati i kutije, te oni neće kliziti.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact L: Robusna posuda s odbojnikom i metalnim točkovima.
Stabilni metalni točkovi garantuju dobro manevrisanje i nesputano kretanje po terenu Robusna posuda štiti uređaj od udaraca i sudaranja.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact L: Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika. Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact L: Kućište filtera se može izvaditi
Zahvaljujući odvojivom kućištu, skidanje i zamena filtera obavlja se bez rasipanja prašine. Isključena mogućnost pogrešnog umetanja ravnog faltastog filtera.
Centralni kružni prekidač
  • Praktično biranje programa preko centralnog kružnog prekidača.
Automatsko čišćenje filtera Tact
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina sa ambalažom (kg) 17,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Antistatička priprema
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: II
  • Stoper upravljačkog valjka
Pribor
