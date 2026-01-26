Svakodnevne primene u teškim uslovima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve pred zanatlije i opremu. Naš mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom zapremine 30 l, robustnim metalnim točkovima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sistemom čišćenja filtera Tact garantuje neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uslovima. PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu takođe doprinosi radnoj okolini bez prašine. Zanatlije, ali i drugi korisnici cene jednostavnost rukovanja i prost odabir programa usisavanja putem novorazvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuirano regulisanje broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad električnim alatima.