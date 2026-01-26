Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te L
Favorit među mokro-suvim usisivačima kod zanatlija: Kärcher NT 30/1 Tact Te s utičnicom za uređaje (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenje filtera Tact za neprekidni rad.
Svakodnevne primene u teškim uslovima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve pred zanatlije i opremu. Naš mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom zapremine 30 l, robustnim metalnim točkovima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sistemom čišćenja filtera Tact garantuje neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uslovima. PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu takođe doprinosi radnoj okolini bez prašine. Zanatlije, ali i drugi korisnici cene jednostavnost rukovanja i prost odabir programa usisavanja putem novorazvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuirano regulisanje broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad električnim alatima.
Obeležja i prednosti
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
Spojnica za alat sa vazdušnim pomakom i gumenim nastavkom
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Mogućnost komfornog bočnog odlaganja mlaznice za fuge i nastavak za alat
- Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|18
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
