Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te L

Favorit među mokro-suvim usisivačima kod zanatlija: Kärcher NT 30/1 Tact Te s utičnicom za uređaje (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenje filtera Tact za neprekidni rad.

Svakodnevne primene u teškim uslovima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve pred zanatlije i opremu. Naš mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom zapremine 30 l, robustnim metalnim točkovima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sistemom čišćenja filtera Tact garantuje neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uslovima. PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu takođe doprinosi radnoj okolini bez prašine. Zanatlije, ali i drugi korisnici cene jednostavnost rukovanja i prost odabir programa usisavanja putem novorazvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuirano regulisanje broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad električnim alatima.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te L: Automatski sistem čišćenja filtera Tact
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te L: Spojnica za alat sa vazdušnim pomakom i gumenim nastavkom
Spojnica za alat sa vazdušnim pomakom i gumenim nastavkom
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te L: Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Mogućnost komfornog bočnog odlaganja mlaznice za fuge i nastavak za alat
  • Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina sa ambalažom (kg) 18
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatička priprema
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
