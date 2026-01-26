Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te L

Kompaktan i jednostavan za transport: mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te sa sistemom čišćenja filtera Tact, kao i rezervoarom od 40 l s odbojnikom za dugotrajan rad bez prekida.

Naš mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te idealan je uređaj za sve kojima je veliki volumen rezervoara jednako važan kao i visok stepen mobilnosti. Njegov robustni rezervoar zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tečnost, ima dodatno odbojnik i dugovečne metalne upravljačke točkiće. Tako su uvek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sistem čišćenja filtera Tact i PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje garantuju novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirano regulisanje broja okretaja, kao i integrisana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska ručka na izvlačenje koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novorazvijenog pribora, koji je moguće odložiti ili pričvrstiti direktno na samom uređaju i u njemu.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te L: Priključak usisnog creva na glavi uređaja
Priključak usisnog creva na glavi uređaja
Priključak usisnog creva na glavi mašine znači veću korisnu zapreminu posude. Lako pražnjenje posude zahvaljujući priključku creva na glavi mašine.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te L: Pregrada za odlaganje i mogućnost fiksiranja
Pregrada za odlaganje i mogućnost fiksiranja
Na ravnoj glavi uređaja je, zahvaljujući njenoj gumiranoj površini, moguće bezbedno odložiti kutije s alatom. Ušice za vezivanje omogućavaju sigurno fiksiranje standardnim kaiševima.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te L: Mogućnost ugradnje dodatne ručke
Mogućnost ugradnje dodatne ručke
Radi lakšeg transporta do mesta primene moguće je brzo i jednostavno montirati opcionu ručku za guranje.
Ravni faltasti filter PES otporan na vlagu
  • Ravni faltasti filter PES za prašinu klase M pouzdano zadržava 99,9% svih čestica.
  • Nije potrebno menjati PES filter bez obzira na to da li se radi o mokrom ili suvom čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 40
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 14,4
Težina sa ambalažom (kg) 19
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatička priprema
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
