Naš mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te idealan je uređaj za sve kojima je veliki volumen rezervoara jednako važan kao i visok stepen mobilnosti. Njegov robustni rezervoar zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tečnost, ima dodatno odbojnik i dugovečne metalne upravljačke točkiće. Tako su uvek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sistem čišćenja filtera Tact i PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje garantuju novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirano regulisanje broja okretaja, kao i integrisana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska ručka na izvlačenje koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novorazvijenog pribora, koji je moguće odložiti ili pričvrstiti direktno na samom uređaju i u njemu.