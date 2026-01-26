Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te L
Kompaktan i jednostavan za transport: mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te sa sistemom čišćenja filtera Tact, kao i rezervoarom od 40 l s odbojnikom za dugotrajan rad bez prekida.
Naš mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te idealan je uređaj za sve kojima je veliki volumen rezervoara jednako važan kao i visok stepen mobilnosti. Njegov robustni rezervoar zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tečnost, ima dodatno odbojnik i dugovečne metalne upravljačke točkiće. Tako su uvek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sistem čišćenja filtera Tact i PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje garantuju novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirano regulisanje broja okretaja, kao i integrisana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska ručka na izvlačenje koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novorazvijenog pribora, koji je moguće odložiti ili pričvrstiti direktno na samom uređaju i u njemu.
Obeležja i prednosti
Priključak usisnog creva na glavi uređajaPriključak usisnog creva na glavi mašine znači veću korisnu zapreminu posude. Lako pražnjenje posude zahvaljujući priključku creva na glavi mašine.
Pregrada za odlaganje i mogućnost fiksiranjaNa ravnoj glavi uređaja je, zahvaljujući njenoj gumiranoj površini, moguće bezbedno odložiti kutije s alatom. Ušice za vezivanje omogućavaju sigurno fiksiranje standardnim kaiševima.
Mogućnost ugradnje dodatne ručkeRadi lakšeg transporta do mesta primene moguće je brzo i jednostavno montirati opcionu ručku za guranje.
Ravni faltasti filter PES otporan na vlagu
- Ravni faltasti filter PES za prašinu klase M pouzdano zadržava 99,9% svih čestica.
- Nije potrebno menjati PES filter bez obzira na to da li se radi o mokrom ili suvom čišćenju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|40
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|14,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|19
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.